Сотрудники финпола выявили нарушения в работе одной бишкекской автошколы. Кыргызстанец, сотрудничавший с бишкекской автошколой, задержан после того, как выдал водительские права без обучения и предоставления справки о здоровье.

По данным пресс-службы Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпола), милиционеры встретились с кыргызстанцем, который сотрудничал с автошколой. Они передали ему 10 500 сомов, чтобы получить водительские права в короткий срок без обучения и медицинской справки.

Позже состоялась еще одна встреча с этим гражданином и представителем автошколы, на которой сотрудником финпола пришлось отдать еще 2000 сомов за услугу.

Затем представители автошколы предложили поехать в территориальное отделение Департамента регистрации транспортных средств, где они получили водительское удостоверение.

После этого, 4 сентября сотрудники финпола договорились о покупке еще одного водительского удостоверения. При передаче 10 500 сомов милиционеры задержали кыргызстанца, который сотрудничал с автошколой.

Возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями сотрудниками коммерческих организаций, подделки документов и мошенничества. Ведется следствие.

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