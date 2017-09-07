Сотрудники финпола выявили нарушения в работе одной бишкекской автошколы. Кыргызстанец, сотрудничавший с бишкекской автошколой, задержан после того, как выдал водительские права без обучения и предоставления справки о здоровье.
По данным пресс-службы Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпола), милиционеры встретились с кыргызстанцем, который сотрудничал с автошколой. Они передали ему 10 500 сомов, чтобы получить водительские права в короткий срок без обучения и медицинской справки.
Позже состоялась еще одна встреча с этим гражданином и представителем автошколы, на которой сотрудником финпола пришлось отдать еще 2000 сомов за услугу.
Затем представители автошколы предложили поехать в территориальное отделение Департамента регистрации транспортных средств, где они получили водительское удостоверение.
После этого, 4 сентября сотрудники финпола договорились о покупке еще одного водительского удостоверения. При передаче 10 500 сомов милиционеры задержали кыргызстанца, который сотрудничал с автошколой.
Возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями сотрудниками коммерческих организаций, подделки документов и мошенничества. Ведется следствие.
По теме:
- Видео: Патрульные милиционеры «сбежали» от активистов, которые засняли их нарушения
- Бишкек: Люди в милицейской форме ограбили двух туристов из Словении