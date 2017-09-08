Бывший сотрудник Google и блогер Скотти Аллен был недоволен тем, что Apple отказались от привычного всем разъема для наушников в своих последних моделях iPhone. Программист решил самостоятельно вернуть разъем обратно.

Для того, чтобы вернуть в iPhone 7 Plus разъем под миниджек, Аллен разобрал устройство, поднял батарею чуть выше, пододвинул механизм вибрации и в освободившееся место вставил разъем для наушников. Отверстие в корпусе под миниджек Аллен просто просверлил дрелью.

Для того, чтобы наушники работали, программист впаял небольшую плату, которая заставляет устройство ставить музыку на паузу при вынимании наушников из разъема и так далее.

Аллену пришлось «испортить» три телефона, перед тем, как он получил рабочую версию устройства, а на детали ушло более одной тысячи долларов. Весь процесс по возвращению разъема в устройство занял у него около четырех месяцев.

В Apple отказ от стандартного 3,5-мм миниджека объяснили своим стремлением двигаться вперед, так как «он был изобретен очень давно и морально устарел». Кроме того, место под наушники занимает очень много пространства в корпусе телефона и не позволяет сделать его тоньше.

К iPhone 7 наушники подключаются через специальный переходник, который не позволяет одновременно слушать музыку, и к примеру, заряжать устройство.

Ранее Скотти Аллену удалось собрать iPhone 6S из деталей, которые он купил на китайском рынке.

Аллен путешествует по миру уже на протяжении трех лет. Полтора года назад он приехал в Шэньчжэнь и влюбился в этот город.

Однажды гуляя с друзьями по рынку мобильных телефонов, кто-то предложил собрать собственный телефон и Аллен принял это за вызов. До того, как записать видео о собранном вручную iPhone, Аллен провел девять месяцев, изучая рынок мобильных телефонов. На сборку телефона у него ушло 5 месяцев и 1 тысяча долларов.

Скотти также приезжал в Кыргызстан, где он изучал сферу видеожурналистики и обучал школьников программированию и работе с микросхемами и платами.

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