Четыре человека сгорели в машине, которая съехала с дороги и несколько раз перевернулась. Авария произошла между селами Григорьевка и Кашат Иссык-Кульской области.

По данным пресс-службы УВД Иссык-Кульской области, авария произошла рано утром 8 сентября.

«Лексус RX-300» с четырьмя пассажирами на большой скорости съехал с дороги и несколько раз перевернулся. После этого машина загорелась. Находившиеся в салоне люди сгорели заживо. Путь опрокидывания машины, по данным милиции, составил 100 метров.

Во время осмотра места происшествия, рядом с машиной были найдены вещи, выпавшие из автомобиля, фрагменты автозапчастей и два мешка растений с запахом дикорастущей конопли.

Милиционеры не нашли никаких документов при осмотре места аварии, поэтому будут уточнять данные о погибших с помощью сим-карты, обнаруженной рядом с машиной.

Причины аварии уточняются.

Фото: Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

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