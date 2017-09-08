Организация Объединенных Наций выделила гуманитарную помощь беженцам из Мьянмы, которые сбежали в соседнее государство Бангладеш после столкновений между правительственными войсками и мусульманами-рохинджа. В организации призвали обеспечить равноценный доступ к гуманитарной помощи всем нуждающимся.

ООН выделила гуманитарную помощь 7 сентября. Средства будут направлены на улучшение жилищных условий, в которых живут десятки тысяч беженцев рохинджа в Бангладеше.

«Эти средства помогут предоставить укрытие, продовольствие, медицинский уход тем, кто отчаянно нуждается в нашей помощи, в особенности женщинам и девочкам», — заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

По данным ООН, за последние две недели границу Мьянмы и Бангладеша пересекли более 60 тысяч человек, многие из которых шли несколько дней в поисках убежища.

Лоукок отметил, что Бангладеш, который принимает беженцев, переживает тяжелый кризис из-за сильнейших наводнений, которые вызвали обильные оползни. По словам эксперта ООН, гуманитарные агентства испытывают нехватку финансовых средств для всех нуждающихся.

Конфликт в Мьянме

В августе в результате массовых столкновений между армией Мьянмы и мусульманами-рохинджа погибли 400 человек. Десятки тысяч мусульман покинули свои дома и бежали в соседнее государство Бангладеш.

Причиной конфликта стало нападение группы мусульман «Армия спасения рохинджа» на 30 полицейских постов на севере штата Ракхайн. Тогда погибли 12 человек.

Члены «Армии спасения рохинджа» утверждают, что их главная цель — спасти мусульман Мьянмы от дискриминации властей. Власти же считают «Армию спасения» террористической группировкой.

История конфликта

Конфликт между мусульманами-рохинджа и буддистами-араканцами, которые составляют этническое большинство, в Ракхайне длится больше 70 лет.

Ситуация ухудшилась после массовых беспорядков в 2012 году, а затем в 2016, когда власти ввели войска в штат Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа. С тех пор преследования рохинджа не прекращаются.

Представители ООН утверждают, что армия и полиция избивали, насиловали и убивали рохинджа, назвав эти действия «преступлением против человечества».

Правительство Мьянмы неоднократно отрицало, что преследует и дискриминирует рохинджа, называя заявления о нарушении прав человека и геноциде «фальшивыми новостями» и «пропагандой».

Фото: Рейтер.

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