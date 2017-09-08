Госэкотехинспекция приостановила работу железо-перерабатывающего завода «Лахор Стиль Микс» в Чуйской области, потому что он наносит вред местной экологии и здоровью населения.

По данным ведомства, завод работал с нарушениями — дым, который выходил из труб при переработке железа, вредил не только окружающей среде, но и здоровью местных жителей.

«Жители не раз обращались к руководству завода, но это не дало никаких результатов. […] Вредные вещества и неприятные запахи, вырабатываемые заводом круглосуточно, распространяются на дома жителей и приносят ущерб сельскохозяйственным угодьям», — говорится в заключении экспертов.

Из-за вредных выбросов у людей начали диагностировать кожные заболевания. По требованию Госэкотехинспекции завод увеличил длину трубы на пять метров. Это не помогло — вредные выбросы продолжали негативно влиять на здоровье людей.

После проверки работу завода приостановили и создали специальную комиссию, которая проводит анализ и расследует деятельность предприятия.

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