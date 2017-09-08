Изобретатель Питер Мадсен сказал на слушании в суде по делу об убийстве журналистки Ким Валль, что он случайно уронил крышку люка подлодки на ее голову. Мадсен не признает себя виновным и заявляет, что не убивал Валль намеренно.

По словам Мадсена, он случайно уронил крышку люка подлодки весом в 70 кг на голову журналистки Ким Валль.

Изобретатель сказал, что после случившегося у него был шок, поэтому он решил избавиться от тела.

«Под ней была лужа крови. В состоянии шока я решил, что избавиться от тела будет лучше», — сказал изобретатель.

Мадсена задержали по подозрению в непредумышленном убийстве журналистки в середине августа, а 5 сентября суд Копенгагена постановил продлить арест на месяц.

Исчезновение Ким Валль

В последний раз Валль видели живой 10 августа 2017 года, когда она находилась на борту подводной лодки Мадсена «Наутилус». Журналистка делала репортаж про «Наутилус» и ее создателя — Питера Мадсена.

С изобретателем она встретилась вечером и отправилась в короткое плавание на подлодке. Утром 11 августа бойфренд журналистки начал беспокоиться из-за долгого отсутствия своей девушки и обратился в полицию.

Мадсена задержали на следующий день, когда обнаружили субмарину, но журналистки с ним не было.

Изобретатель утверждал, что высадил Валль на одном из островов в окрестностях Копенгагена в тот же вечер, когда она взошла на борт его подлодки.

Однако в указанном им месте никто не видел похожую на журналистку женщину.

После этого Мадсен изменил свои показания и заявил, что Валль погибла из-за «несчастного случая» на подлодке, и он похоронил ее в море.

Водолазы проверили морское дно по всему маршруту «Наутилуса», но не нашли тело журналистки.

Тело Валль обнаружили 23 августа обезглавленным, а также без рук и ног.

После этого Мадсена обвинили в убийстве Валль, однако он не признал свою вину.

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