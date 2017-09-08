Кандидат в президенты и экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров заявил, что уголовное дело против него возбудили из-за его участия в президентских выборах. Спецслужбы считают, что Бекназаров давал «ложные показания» на суде по делу оппозиционера Омурбека Текебаева.

Политик удивлен тем, что показания на суде по делу Текебаева начали использовать против него только сейчас.

«Мне нечего бояться, моя совесть чиста. Мои показания в суде все равно не были приняты во внимание. Я могу их так же повторить. Уголовное дело возбудили перед президентскими выборами», — сказал он.

Бекназаров также сказал, что «его не запугаешь уголовным делом» — как кандидат в президенты он «имеет иммунитет», поэтому Госкомитет нацбезопасности не имели права возбуждать дело против него.

«Кандидат в президенты имеет особую защиту. Пока не закончатся выборы, на кандидата нельзя возбуждать уголовное дело, арестовать. Несмотря на это, дело возбуждено», — сказал он.

Директор компании «Прецедент» Фатима Якупбаева подтвердила в интервью журналисту Kloop.kg, что зарегистрированный кандидат имеет неприкосновенность на время выборов.

«Бекназаров — зарегистрированный кандидат, и возможное его привлечение к уголовной ответственности допустимо только после объявления результатов выборов», — сказала она.

Дело против Бекназарова

ГКНБ возбудил дело против Бекназарова 5 сентября. Следствие проверило аудиозапись и видеозапись, где экс-генпрокурор признался, что давал «ложные показания» на суде по Текебаеву.

Экспертиза подтвердила, что голос на обоих записях принадлежал Бекназарову, а сами записи не подвергались монтажу.

Сам Бекназаров ранее заявлял, что запись с его участием — «монтаж», сделанная из-за того, что он дал показания в пользу оппозиционера.

Диалог Ташиева и Бекназарова

Аудиозапись, о которой говорится в сообщении ГКНБ, была обнародована в интернете пользователем YouTube Саматом Медетовым вечером 13 августа. Это единственное видео, опубликованное этим пользователем.

На аудио, предположительно, записан диалог между Ташиевым и Бекназаровым. В разговоре человек, чей голос похож на голос Бекназарова, неоднократно заявляет, что «солгал судье, когда давал показания».

«Ты же видел брата (говоря о Текебаеве). Видел. Бедняжка, выглядит плохо. […] Но я врал как мог. Каждый раз когда врал, говорил себе: “Прости меня, Боже”», — говорит голос на записи.

Свидетельские показания Бекназарова

Бекназаров выступил в качестве свидетеля на суде по делу Текебаева 19 июля. Он заявил, что Текебаев не имеют никакого отношения к национализации и смене правления сотового оператора «Мегаком».

Однако Первомайский райсуд Бишкека не принял во внимание эти показания и 15 августа признал Текебаева виновным в получении взятки от российского бизнесмена Леонида Маевского в размере 1 млн долларов за предоставление доступа к управлению компанией «Мегаком».

Оппозиционера приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако Текебаев будет находиться в тюрьме 4,5 года, потому что судья применил применил к политику амнистию в честь 65-летия принятия Декларации ООН по правам человека.

Текебаев обжаловал приговор, Бишкекский городской суд уже начал вновь рассматривать это дело. До ареста депутат был основным критиком конституционной реформы и политики президента Алмазбека Атамбаева.

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