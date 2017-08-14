Оппозиционеры Камчыбек Ташиев и Азимбек Бекназаров назвали подделкой аудиозапись якобы их разговора, которую выпустили на сервисе YouTube 13 августа.

Запись была обнародована пользователем YouTube Саматом Медетовым вечером 13 августа — это первая публикация на аккаунте этого пользователя. На ней, предположительно, записан диалог между экс-депутатом Камчыбеком Ташиевым и бывшим генпрокурором Азимбеком Бекназаровым.

Судя по аудиозаписи, это не телефонный разговор, а личная беседа — на аудиозаписи слышно звон столовых приборов.

В разговоре человек, чей голос похож на голос Бекназарова, неоднократно сознается, что давал ложные показания по делу оппозиционера Омурбека Текебаева и просит покаяния у Бога за это.

«Ты же видел брата (речь о Текебаеве). Видел. Бедняжка, выглядит плохо. Дуйшон (речь о Дуйшонкуле Чотонове, еще одном обвиняемом по делу Текебаева) в отличие от него выглядел лучше. Но я врал как мог. Каждый раз когда врал, говорил себе: “Прости меня, Боже”», — говорит голос на записи.

Оба политика назвали аудиозапись монтажом — Бекназаров считает, что запись опубликовал Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ).

«Это дело рук ГКНБ. Я сейчас могу изобразить даже голос моего покойного дедушки. Не буду же говорить о своих показаниях где попало, на улице или в кафе-ресторанах», — заявил Бекназаров в интервью радио «Азаттык».

Представители Ташиева также заявили, что появившаяся аудиозапись разговора политика — это монтаж.

«Заметно, что какие-то силы стараются развернуть ситуацию в свою пользу перед вынесением приговора по делу Текебаева и создать общественное мнение. Камчыбек Кыдыршаевич говорит о том, что разговора о ложных показаниях не было. Он напоминает, что данные на процессе показания — правда», — сказал «Азаттыку» Нургазы Анаркулов.

Сам Бекназаров давал свои показания на суде по Текебаеву 19 июля. Он заявил, что ни Текебаев, ни Чотонов не имеют отношения к «Мегакому».

Оппозиционера Омурбека Текебаева арестовали в феврале 2017 года.

По версии следствия, он получил взятку в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского. Взамен Текебаев якобы обещал предоставить Маевскому контроль над сотовым оператором «Мегаком».

Сам Текебаев это отрицает, его сторонники называют это «политическим давлением».

Расшифровка разговора между Ташиевым и Бекназаровым:

Камчыбек Ташиев (К.Т.): Как только вышел из зала суда, я дал интервью телеканалу «Сентябрь». Больше я никому не даю интервью.

Азимбек Бекназаров (А.Б.): Ты же видел своего брата (имеет в виду Текебаева). Видел, бедняжка выглядит плохо. Дуйшон (Дуйшонкул Чотонов, еще один обвиняемый по делу Текебаева) в отличие от него выглядел лучше. Но я врал как мог (на кыргызском — «оогум агарткыча калпты айттым»). Каждый раз когда врал, говорил себе: «Прости меня, Боже».

К.Т.: Брат, давать ложные показания — это большой грех.

А.Б.: Но я же просил у Бога прощения (со смехом). Мне все равно на ложь. Этот (в разговоре не упоминается, о ком идет речь) ни с чем не связан. Я сам все это сделал, возглавлял это. (На записи упомянут «Мегаком», но непонятны действия Бекназарова по отношению к нему. Он использует выражение «Мен “Мегакомду” эметтим»). Я вообще не втягивал [его] (неизвестно кого). Вот прокуроры сидят. Я был куратором. Я все решал. [Он] (неизвестно кто) вообще не имеет отношения.

К.Т.: Вы, оказывается, его хорошо поддержали.

А.Б.: Таким образом, твоего брата Омуке (имея ввиду Омурбека Текебаева) сопоставили с фактами.

К.Т.: Он, наверное, был благодарен, сидя там. Вы же стараетесь его вытащить из тюрьмы, из-за решетки. В этом вопросе Бог вас поддерживает.

А.Б.: Но я постоянно просил прощения у Бога: «Прости меня, Боже. Прости меня, Боже. Прости меня. Прости меня».

К.Т: Мне пришло письмо. Пишет: «Камчы ука, помнишь ведь, у меня был день рождения 22-го. Помнишь ли ты, как пришел меня поздравить 23-го числа и подарил бутылку вина?» А я не помню, чтобы я его поздравлял и дарил вино! Я его никогда не поздравлял с днем рождения. Но я сказал: «Видимо, было такое». Но я не помню, что я ему приносил, брат! Знаешь, что там было написано еще? Он еще написал «8-10 литров». Я сказал: «Ты знаешь, 8-10 литров — это как?» Как я мог вот такую бочку поднять и принести? Я никому и никогда такое не приносил. Тем более, в Белый дом. На третий этаж. (Вероятнее всего, Ташиев имеет ввиду Текебаева. День рождения Текебаева — 22 декабря, он заседает на третьем этаже в Белом доме, а также он старше Ташиева на 10 лет. В письме используется слово «ука» — так старшие обращаются к младшим).

Соавтор: Алмир Алмамбетов

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