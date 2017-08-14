Трое неизвестных открыли беспорядочный огонь по посетителям турецкого кафе в столице Буркины-Фасо, городе Уагадугу. В результате стрельбы погибли 18 человек, власти назвали произошедшее терактом.

Стрельба произошла вечером 13 августа в турецком ресторане «Aziz Istanbul» — огонь открыли трое человек, приехавших к заведению на мотоциклах. В результате беспорядочной стрельбы погибли 18 человек, еще 8 получили ранения.

Власти устанавливают гражданство погибших, уже известно, что один из погибших — гражданин Франции.

Двое из троих нападавших были застрелены службой безопасности, сейчас полиция ищет тех, кто может быть связан с нападением.

Центр столицы оцеплен армейскими подразделениями.

Ответственность за атаку на ресторан пока не взяла ни одна террористическая организация.

Власти страны подозревают, что за терактом стоит одно из ответвлений «Аль-Каиды» в регионе.

В январе 2016 года террористы захватили в заложники 170 человек в отеле в Буркина-Фасо. В результате атаки погибло 30 человек.

Фото: «РИА Новости»

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