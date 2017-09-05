Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело на экс-генпрокурора Азимбека Бекназарова. По версии следствия, Бекназаров дал «ложные показания» на суде по делу оппозиционного депутата Омурбека Текебаева.

По информации Госкомитета нацбезопасности, спецслужбы проверили аудиозапись и видеозапись, где Бекназаров признается, что он дал «ложные показания» на суде по Текебаеву. Проверку инициировала Генпрокуратура 15 августа.

На аудиозаписи, по версии ГКНБ, Бекназаров беседует с экс-депутатом Камчыбеком Ташиевым.

«Бекназаров публично рассказывает, что он дал ложные показания на суде в пользу Текебаева», — сказано в сообщении ГКНБ.

Видеозапись в ГКНБ предоставила руководитель проекта информационного сайта comment.kg Раушан Айткулова. По утверждению ГКНБ, на видео Бекназаров рассказал, что во время допроса в суде «солгал в пользу Текебаева».

«При этом на видео Бекназаров сообщает, что Текебаев и другие сторонники партии “Ата Мекен”, являясь членами Временного правительства в 2010 году, для получения контроля “вмешивались” в деятельность сотовой компании “Мегаком”», — сообщил ГКНБ.

Для того, чтобы проверить записи кыргызские спецслужбы отправили их в Казахстан.

«Согласно заключению исследования, достоверно установлено, что голоса в аудиозаписи и на видеозаписи принадлежат Бекназарову, при этом каких-либо признаков монтажа и изменений не имеется», — говорится в сообщении ГКНБ.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело.

Диалог Ташиева и Бекназарова

Аудиозапись, о которой говорится в сообщении ГКНБ, была обнародована в интернете пользователем YouTube Саматом Медетовым вечером 13 августа. Это единственная запись на этом аккаунте. На аудио предположительно записан диалог между Ташиевым и Бекназаровым.

В разговоре человек, чей голос похож на голос Бекназарова, неоднократно заявляет, что «солгал судье, когда давал показания».

«Ты же видел брата (речь о Текебаеве). Видел. Бедняжка, выглядит плохо. […] Но я врал как мог. Каждый раз когда врал, говорил себе: “Прости меня, Боже”», — говорит голос на записи.

Политики отрицают все сказанное на записи, по их словам, ее смонтировали сами спецслужбы. Причиной монтажа стало то, что Бекназаров на суде дал показания в пользу Текебаева.

Свидетельские показания Бекназарова

Бекназаров выступил в качестве свидетеля на суде по делу Текебаева 19 июля. Он заявил, что Текебаев не имеют никакого отношения к национализации и смене правления сотового оператора «Мегаком».

Первомайский районный суд Бишкека 15 августа признал Текебаева виновными в получении взятки от российского бизнесмена Леонида Маевского в размере 1 млн долларов.

Оппозиционера приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако Текебаев будет находиться в тюрьме 4,5 года, потому что судья применил применил к Текебаеву амнистию в честь 65-летия принятия Декларации ООН по правам человека.

Текебаев обжаловал приговор, Бишкекский городской суд уже начал вновь рассматривать это дело.

До ареста депутат был основным критиком конституционной реформы и политики президента Алмазбека Атамбаева.

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