Двух патрульных милиционеров, которые участвовали в аварии с мотоциклом 19 августа в Бишкеке, отстранили от службы на время следствия. Очевидцы утверждают, что эти милиционеры гнались за мотоциклом, пассажиром которого была Аделина Назарова. Мотоцикл врезался в легковую машину, погибли два человека, трое пострадали.

Милиция Бишкека проводит служебное расследование по факту аварии, в которой погибли два человека и пострадали трое. Одна из пострадавших — дочь семикратного чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова Аделина.

Двух инспекторов патрульной милиции отстранили от должностей на время следствия.

«За какие именно нарушения их отстранили, сообщим после того, как прокуратура даст юридическую оценку материалам дела», — говорится в сообщении.

По информации милиции, патрульные милиционеры 19 августа в 01:30 заметили, что мотоциклист с пассажиркой — Аделиной Назаровой — ехал на высокой скорости по улице Тоголока Молдо. Они поехали вслед за нарушителями, а после «увидели аварию», в которую попал мотоцикл.

По словам очевидцев, мотоциклиста преследовала патрульная машина. На пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в автомобиль «Тойота Пассо».

Молодой человек, управлявший мотоциклом, скончался на месте, Назарова впала в кому. Троих пассажиров легкового автомобиля с различными травмами доставили в больницу. Позже один из пассажиров «Тойоты Пассо» скончался в больнице.

Назарова вышла из комы 31 августа и сейчас идет на поправку.