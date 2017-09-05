Рабочая комиссия Центризбиркома признала недействительными подписные листы в поддержку Камилы Шаршекеевой, Кубана Чороева, Турсунбека Акуна, Талгатбека Кожогулова и Канатбека Исаева. Претенденты на пост президента «недовольны и возмущены» работой ЦИКа, некоторые из них обжалуют в суде решение комиссии.

Со-основатель Американского университет Центральной Азии Камилла Шаршекеева сдала в ЦИК более 39 тысяч подписей, но достоверными признаны только 23 тысячи 901 подпись.

Самовыдвиженец Кубана Чороева в Центризбирком поступило более 40 тысяч подписей, но комиссия посчитала настоящими только 17 тысяч 989 подписей.

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун предоставил рабочей комиссии ЦИК более 35 тысяч подписей избирателей. Комиссия признала только 14 тысяч 532 подписи.

Также же недействительными признаны и подписные листы самовыдвиженца Талгатбека Кажогулова. Из более 34 тысячи подписей достоверными считаются только 8 тысяч 12 подписей

Депутат Канатбек Исаев сдал в ЦИК более 37 тысяч подписей. Комиссия признала действительными только 27 тысяч 221 подпись.

Всем этим претендентам не хватает подписей для того, чтобы пройти минимальный порог в 30 тысяч подписей, установленный законом. ЦИК может не зарегистрировать их в качестве кандидатов в президенты.

Юрист компании «Прецедент» Фатима Якупбаева сказала в интервью kloop.kg, что претенденты на пост президента, подписи которых признаны недействительными, могут обжаловать решение комиссии в суде.

Недовольство работой ЦИКа

Некоторые претенденты на пост президента уже выразили свое недовольство работой ЦИКа. По словам Камиллы Шаршекеевой, она обжалует решение комиссии.

«Если бы ЦИК видел, в каких условиях мы работали и собирали подписи! Это был просто ужас. Я поездила по регионам и видела в глазах людей бедность и страх. Люди боятся открыто выражать свое мнение, виден административный ресурс», — сказала она.

Кубан Чороев заявил, что «возмущен» решением Центризбиркома, но в суд подавать не будет.

«ЦИКу понадобился всего лишь один день, чтобы выдать заключение о недействительности 22 тысяч моих подписей. Даже экстрасенсы и парапсихологи не обладают такой способностью. Конечно, в других кабинетах давно решено у кого сколько подписей надо признать недействительными», — сказал он.

Турсунбек Акун сказал, что уже подает заявление Первомайский районный суд Бишкека, потому что недоволен решением Центризбиркома.

«Я вообще считаю, что некоторые члены Центризбиркома мне мстят за то, что я критикую других кандидатов в президенты», — сказал он.

Заявила о том, что будет обжаловать решение ЦИК и правозащитница Рита Карасартова. Центризбирком забраковал более 4000 тысяч подписей, представленных Карасартовой. Более 27 000 подписей, признанных действительными, не позволяют Карасартовой преодолеть минимальный порог и стать кандидатом на пост президента.

Зарегистрированные кандидаты

На 5 сентября ЦИК зарегистрировал только 7 кандидатов в президенты. Среди них кандидат от провластной социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков.

Также на пост президента претендуют два бывших премьер-министра Темир Сариев и Омурбек Бабанов.

Регистрацию прошли экс-вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков, бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров и кандидаты от партии «Возрождение» Адахан Мадумаров и Бакыт Торобаев.

Регистрация кандидатов продлится до 10 сентября. Сами выборы президента пройдут 15 октября.

Соавтор: Анна Капушенко.

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