Узбекские повара в присутствии представителей Книги рекордов Гиннесса начали готовить самый большой казан плова в мире. Планируется приготовить восемь тонн плова.
Со всего Узбекистана в Ташкент приехали 50 поваров, чтоб приготовить восемь тонн плова. После приготовления пловом угостят всех желающих, но большую часть отправят в детские дома и дома престарелых.
Для приготовления будет использовано рекордное количество продуктов:
- говядина — 1,5 тонны;
- баранина — 400 кг;
- бараний жир (курдюк) — 220 кг;
- рис — 1,9 тонны;
- морковь — 2,7 тонны;
- лук — 220 кг;
- растительное масло — 440 литров;
- соль — 57 кг.
В плов также добавят 100 кг нута (нокот), 190 кг изюма, 5 кг зиры, 2 кг черного перца, 1 кг куркумы и 350 литров воды.
Ранее 18 августа в узбекском городе Алмалык провели репетицию и приготовили 6 тонн плова.
Для установления рекорда на горно-металлургическом комбинате специально отлили казан объемом восемь тысяч литров. Кроме этого, изготовили печку весом более трех тонн.
Жители Узбекистана считают плов своим национальным блюдом.
В декабре 2016 года узбекские и таджикские варианты приготовления плова были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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