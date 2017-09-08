Узбекские повара в присутствии представителей Книги рекордов Гиннесса начали готовить самый большой казан плова в мире. Планируется приготовить восемь тонн плова.

Со всего Узбекистана в Ташкент приехали 50 поваров, чтоб приготовить восемь тонн плова. После приготовления пловом угостят всех желающих, но большую часть отправят в детские дома и дома престарелых.

Для приготовления будет использовано рекордное количество продуктов:

говядина — 1,5 тонны;

баранина — 400 кг;

бараний жир (курдюк) — 220 кг;

рис — 1,9 тонны;

морковь — 2,7 тонны;

лук — 220 кг;

растительное масло — 440 литров;

соль — 57 кг.

В плов также добавят 100 кг нута (нокот), 190 кг изюма, 5 кг зиры, 2 кг черного перца, 1 кг куркумы и 350 литров воды.

Ранее 18 августа в узбекском городе Алмалык провели репетицию и приготовили 6 тонн плова.

Для установления рекорда на горно-металлургическом комбинате специально отлили казан объемом восемь тысяч литров. Кроме этого, изготовили печку весом более трех тонн.

Жители Узбекистана считают плов своим национальным блюдом.

В декабре 2016 года узбекские и таджикские варианты приготовления плова были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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