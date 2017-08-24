Власти Узбекистана запретили привлекать к сбору хлопка учителей, врачей и несовершеннолетних. Международные организации неоднократно заявляли, что госслужащих, учащихся школ и ВУЗов принуждают к работам по сбору хлопка.

Первый замминистр занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов заявил, что правительство «категорически запретило привлекать учителей, врачей и несовершеннолетних к сбору хлопка».

По его словам, недопустимость эксплуатации людей освещалась в местных СМИ, поэтому общественность лучше осведомлена о запрете принудительного труда.

В феврале этого года Международная организация труда (МОТ) заявила, что в Узбекистане прекращена практика использования детского труда при сборе хлопка.

Тем не менее, к сбору хлопка все еще привлекались студенты, учителя и врачи.

Тогда же узбекские чиновники впервые официально признали, что привлекают госслужащих к сбору хлопка.

Узбекистан вступил в МОТ в 1992 году и ратифицировал конвенцию «Об упразднении принудительного труда».

Несмотря на это, вплоть до 2016 года значительного прогресса в изменении трудового законодательства не было.

Власти Узбекистана планируют полностью перейти на машинный сбор хлопка. Для этого стране понадобиться около 10 тысяч хлопкоуборочных комбайнов.

Узбекистан занимает шестое место в мире по объемам производства хлопка — ежегодно выращивается около трех тысяч тонн.

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