Парламентская фракция «Республика — Ата Журт» не поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра. По их мнению, Исакова выдвигают для «использования административного ресурса» на президентских выборах.

Депутат фракции «Республика — Ата Журт» Табылды Тиллаев считает, что Мухамметкалый Абулгазиев должен был остаться исполняющим обязанности главы правительства до окончания выборов.

«Как фракция, которая находится в оппозиционном меньшинстве, мы не можем поддержать эту кандидатуру. Его выдвигают для использования административного ресурса на предстоящих выборах», — сказал он в интервью радио «Азаттык».

Тиллаев заявил, что они ведут переговоры с другими фракциями о выдвижении альтернативной кандидатуру на пост главы кабинета министров.

«Неверно приводить нового премьер-министра накануне выборов. Раз уже президент заявил, что выборы пройдут честно, было бы хорошо назначить кого-то из представителей оппозиции или незаинтересованных людей», — сказал Тиллаев.

Провластная партия СДПК 24 августа выдвинула кандидатуру действующего главы администрации президента Сапара Исакова на должность премьер-министра.

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов назвал Исакова «молодым и перспективным руководителем с командой из молодых креативных реформаторов».

«Я думаю, что они будут оперативно решать стоящие перед правительством задачи. Жизнь не стоит на месте, и я верю, что новый состав правительства сможет своевременно реагировать и отражать современные вызовы и угрозы», — сказал Омуркулов.

Состав нового правительства утвердят на внеочередном заседании Жогорку Кенеша 25 августа.

Необходимость в формировании нового кабинета министров возникла после того, как премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку.

Он сделал это после регистрации в качестве кандидата в президенты ради «создания равных условий всем участникам».

Президентские выборы пройдут 15 октября 2017 года.

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