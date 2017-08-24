Арсланбоб: Чем живут жители в летний сезон?

Ореховые леса Арсланбоба в летнее время особо преображаются и притягивают к себе как местных туристов, так и иностранцев.
Знаменитый на весь мир своими ореховыми лесами и уникальной природой, Арсланбоб находится в Джалал-Абадской области. По легенде, великий полководец Александр Македонский был так восхищен вкусом орехов из Арсланбоба, что забрал их с собой. С тех пор эти орехи и стали известны всему миру как грецкие. Но никто не знает, насколько эта легенда правдива.
Кроме орехов, Арсланбоб славится своими водопадами, которые тоже привлекают туристов не только внутри Кыргызстана. В лесу есть два водопада: малый и большой. Высота большого водопада — 80 метров.
Он протекает недалеко от села Арсланбоб на высоком скалистом горном хребту Бабаш-Ата.
Чтобы добраться до водопада, нужно ехать от центра села примерно час. Дальше приходится идти пешком в горы, где он и расположен.
Поездки на «индийских» машинах
Путешественников, желающих посетить водопад, на въезде в Арсланбоб ожидают водители. Обычно они стоят у стареньких УАЗов. Причина этому то, что другие машины просто не могут проехать по дороге до водопада. Водители, помимо доставки туристов к водопаду, еще и оказывают услуги гидов.
Ормон Хурматов работает таким водителем. Он рассказывает, что они всегда должны встречать туристов в хорошем настроении и достойно сопровождать их на протяжении всего маршрута.
Он показывает путешественникам водопады Арсланбоба уже 10 лет. В день он обычно делает два или три рейса. Стоимость сопровождения к малому водопаду — 25 сомов, а вот к большому — 1200. Однако желающих увидеть большой водопад Хурматов везет уже на УАЗе.
Помимо работы извозчика, Ормон занимается сельским хозяйством, чтобы прокормить троих детей.
«Мы не только берем деньги за доставку до указанного места, но и рассказываем им об интересных местах. У людей, которые приезжают из города, поднимается настроение от нашей простоты и доброты. Еще отдельно интересно кататься на наших машинах. Они называются “индийскими”. Путешественники говорят, что они как в кино», — рассказывает он.
Сувениры из тополя
Основной доход местных жителей приходится на летний сезон. У некоторых он идет настолько успешно, что они открывают гостевые дома для туристов. В среднем, проживание в гостевом доме в сутки стоит 150-200 сомов.
Другие занимаются торговлей. Помимо этого, сельчане зарабатывают, открывая кафе и столовые.
Бурхан Абдукаримов зарабатывает тем, что изготавливает сувениры и подарки. Свою продукцию он продает на жайма базаре, или барахолке. Абдукаримов торгует сувенирами уже 10 лет.
«По желанию гостей мы делаем гравировки, пожелания и имена людей. Это очень интересно для путешественников», — рассказывает он.
Ремеслу создания сувениров он научился у отца. Абдукаримов постоянно находится в поисках новых идей. Он верит, что сувениры должны меняться по требованию времен. По его словам, доходов с продаж хватает, чтобы прокормить троих детей.
«Цена самых маленьких подарков начинается от 20 сомов, а самый большой стоит 250 сомов. Думаю, что цены должны быть доступны для туристов. Зарабатываю на этом неплохо», — говорит столяр.
Сувениры делаются из тополя. Этот вид дерева обходится дешевле и хорошо растет в Арсланбобе, поэтому и сувениры стоят недорого.
Арсланбоб привлекает все больше туристов
Летом Арсланбоб стремятся посетить не только туристы из Кыргызстана, но и тысячи гостей из зарубежных стран.
Барпы Кыпчаков, заместитель сельской управы, говорит, что с каждым годом количество туристов лишь увеличивается.
«Недавно открылся новый туристический центр. Центр работает с владельцами частных домов, помогая им с размещением туристов. В день до 400 человек приезжает. В общей сложности, за сезон мы принимаем около 50 тысяч человек», — рассказывает Кыпчаков.
Туристы могут насладиться сушеными плодами абрикоса, яблоками, блюда из толокна (муки из зерна), свежими грецкими орехами и другие сладостями. Все это сельчане готовят сами.
Фото: Арген Калыбек уулу