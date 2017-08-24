Арсланбоб: Чем живут жители в летний сезон?

Ормон Хурматов работает таким водителем. Он рассказывает, что они всегда должны встречать туристов в хорошем настроении и достойно сопровождать их на протяжении всего маршрута.

Он показывает путешественникам водопады Арсланбоба уже 10 лет. В день он обычно делает два или три рейса. Стоимость сопровождения к малому водопаду — 25 сомов, а вот к большому — 1200. Однако желающих увидеть большой водопад Хурматов везет уже на УАЗе.