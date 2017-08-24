Команда из Кыргызстана победила сборную Таджикистана со счетом 15:2. Победа обеспечила кыргызстанцам досрочный выход в финал чемпионата мира, проходящего в Астане.

Кыргызская команда набрала 12 очков из 12 возможных в групповом этапе, ранее обыграв Турцию, Узбекистан, Монголию и Таджикистан в группе А. Это позволило сборной автоматически пройти в финал чемпионата мира, который пройдет 27 августа в Астане.

Однако Кыргызстану еще предстоит игра со спортсменами из Соединенных Штатов 25 августа, но результаты игры не повлияют на участие кыргызстанцев в финале.

В финале Кыргызстан встретится с победителем группы B. Пока неизвестно, чья сборная встретится с кыргызской.

В финал спортсмены смогли выйти, обыграв команду Таджикистана. В первом тайме кыргызстанцы вели со счетом 9:0, во втором закрепили победу счетом 6:2.

Начало соревнований сопровождалось скандалом — Кыргызстану запретили выходить на матч с подкованными лошадьми и присудили техническое поражение

По словам судей, задние подковы лошадей могли травмировать участников, но глава кыргызской команды отказался выходить на поле с неподкованными лошадьми, опасаясь за здоровье животных.

Судейская коллегия отменила техническое поражение и разрешила кыргызской сборной сыграть с Монголией.

Первый чемпионат мира по кок-бору был организован во время всемирной выставки EXPO-2017.

Всего в турнире участвуют представители 12 стран: Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, США, Турция, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.

Кок-бору или «козлодрание» — древняя конная игра, популярная среди кочевых народов Центральной Азии. Всадники двух команд борются за тушу козла, которую необходимо забросить в ворота соперника.

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