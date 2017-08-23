Команда из Кыргызстана обыграла турецкую команду со счетом 13:3 на чемпионате мира по кок-бору, который проходит в Астане. Это уже третья победа кыргызской сборной на этом чемпионате.

В первом тайме кыргызские спортсмены лидировали со счетом 7:2, а во второй половине встречи они увеличили счет до 13:3 в свою пользу.

Это уже третья победа кыргызской сборной на чемпионате мира по кок-бору. Ранее Кыргызстан обыграл Узбекистан со счетом 11:2, а также Монголию со счетом 4:0.

Первый матч кыргызской сборной на чемпионате начался со скандала — команде запретили выходить на поле с подкованными лошадьми и присудили техническое поражение.

По мнению судей, подковы лошадей могли бы травмировать других участников, но глава кыргызской сборной отказался выходить на поле с неподкованными лошадьми.

Кыргызстанцы попросили коллегию судей снять их с соревнования. По их словам, здоровье животных для них важнее этого чемпионата.

В итоге, судейская коллегия отменила техническое поражение и разрешила кыргызской сборной переиграть матч против сборной Монголии.

Следующий матч сборная Кыргызстана сыграет против Таджикистана, он пройдет 24 августа.

Первый чемпионат мира по кок-бору был организован во время всемирной выставки EXPO-2017.

Всего в турнире участвуют представители 12 стран: Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, США, Турция, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.

Кок-бору или «козлодрание» — древняя конная игра, популярная среди кочевых народов Центральной Азии. Всадники двух команд борются за тушу козла, которую необходимо забросить в ворота соперника.

Фото: Агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР

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