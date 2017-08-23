Президент Алмазбек Атамбаев встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Они обсудили военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с терроризмом.

О встрече сообщила пресс-служба президента Кыргызстана. Согласно информации, Атамбаев обсудил с Патрушевым «вопросы по борьбе с терроризмом, военно-техническом сотрудничестве и региональной безопасности».

На встрече также присутствовал секретарь Совбеза Кыргызстана Темир Джумакадыров.

Подробности встречи не сообщаются. «Мы уже дали всю информацию, о чем шла речь. Это все, больше не будет», — сказал журналисту Kloop.kg пресс-секретарь президента Алмаз Усенов.

Встреча прошла после того, как Россия оказала Кыргызстану безвозмездную военную помощь в виде двух самолётов Ан-26. Кроме самолетов и оборудования для их эксплуатации, Кыргызстану также передали запчасти и учебные пособия для военных.

В Генштабе Кыргызстана сказали, что это лишь часть помощи — Россия восстановит инфраструктуру аэродрома в Канте, где российские и кыргызстанские летчики будут совместно выполнять военные задачи. Однако, пока неизвестно, когда это произойдет.

Россия и Кыргызстан заключили договор о создании в Канте авиационной базы еще в 2003 году. Одной из главных задач базы было размещение российских военных для обеспечения безопасности в регионе.

В декабре 2016 года Атамбаев заявил, что после окончания срока договора, российские военные «должны уйти» из страны. По его словам, республика должна опираться на «собственные военные силы». Срок действия договора о предоставлении авиабазы российским военным истекает в 2018 году.

Фото: Официальный сайт президента

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