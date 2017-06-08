Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об усилении военных баз в Кыргызстане и Таджикистане из-за «террористических угроз» со стороны Афганистана. Военные базы будут оснащены современной военной техникой.

На совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Астане обсуждался вопрос об усилении военных баз в Кыргызстане и Таджикистане.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, кыргызская и таджикская базы будут оснащены современным вооружением из-за «террористических угроз» со стороны Афганистана.

«Минобороны России принимает меры по противодействию переносу террористической активности из Афганистана в центральноазиатский регион. В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой», — цитирует Шойгу российское информагентство «РИА Новости».

Шойгу также сказал, что минобороны России оказывает помощь вооруженным силам центральноазиатских стран, а также уделяет большое внимание совершенствованию их боевых возможностей.

Ранее из-за активности боевиков на афганско-таджикской границе власти Афганистана нанесли авиаудар по округу Имам Сахиб в провинции Кундуз на севере страны. В результате погибли 11 боевиков «Талибана», девять из них были гражданами Таджикистана.

Аналогичные авиаудары по провинции Кундуз наносятся регулярно. В конце мая благодаря точному удару армия Афганистана смогла отбить у боевиков район Кала-и-Зал.

Российская военная база разместилась в Канте в октябре 2003 года после соглашения России и Кыргызстана. Новый протокол о нахождении базы на территории Кыргызстана до 2032 года был подписан в Бишкеке 20 сентября 2012 года.

Однако 1 декабря президент Алмазбек Атамбаев заявил о намерении закрыть авиабазу по окончании срока договора, потому что «Кыргызстан должен надеяться только на свои вооруженные силы».

В январе 2017 года президент России Владимир Путин во время встречи с Атамбаевым сказал, что если вооруженные силы укреплены в полной мере, то российские военные могут покинуть базу «в этот же день».

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Фото: «Коммерсантъ».