Авиакомпания «ACT Airlines», владевшая рухнувшим самолетом, и турецкие страховые компании оплатили недельный отдых в Анталии для 39 родственников погибших при крушении «Боинга-747» в Дачи-СУ. Помимо отдыха, близким погибших предоставят психологическую помощь.

Все расходы по организации отдыха 39 человек, в числе которых есть и дети-сироты, взяли на себя авиакомпания «ACT Airlines» и турецкие страховщики.

«При переговорах с турецкой стороной одним из условий реабилитации родственников погибших и пострадавших была организация отдыха для детей», — сказал вице-премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев.

Недельный отдых на турецком курорте будет состоять из культурной и реабилитационной частей. Кыргызстанцам также будет предоставлена психологическая помощь.

Авиакомпания «ACT Airlines» уже перечислила государству часть компенсации в 42 млн сомов. Власти пообещали распределить эти деньги между пострадавшими после того, как компания выплатит оставшуюся часть средств.

Дать отчет о распределении суммы в 102 миллионов сомов, собранных для пострадавших при крушении жителями Кыргызстана, Министерство чрезвычайных ситуаций обещало в течение июня.

Эти деньги поступили на спецсчет МЧС и были распределены между жителями Дачи-СУ только через четыре месяца после трагедии. Тогда власти отказались раскрывать, каким образом были распределены средства, объясняя это обеспечением безопасности пострадавших.

Турецкий «Боинг-747» рухнул на поселок Дачи-СУ близ Бишкека 16 января.

В результате крушения самолета погибли 39 человек, в том числе четыре члена экипажа. Государство оценило ущерб в 195 млн сомов.

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