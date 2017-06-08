Правоохранители задержали 17-летнего парня, который на высокой скорости насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Экспертиза показала, что водитель был пьян.
В УВД города Оша сообщили, что 63-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе рядом с детским садом в центре Оша.
«Женщина переходила дорогу на зебре, шла на работу в детский сад», — сказали Kloop.kg в пресс-службе УВД.
По данным милиции, женщину сбил автомобиль «Ниссан Вингроуд», за рулем которого находился 17-летний парень. Пострадавшая отлетела и столкнулась с еще одной машиной. От полученных травм она скончалась на месте.
Правоохранители сообщили, что машина не принадлежала 17-летнему водителю.
«Машина была не его, он одолжил ее у друга. Он ехал со своими друзьями со скоростью около 100 километров в час. Экспертиза показала, что он был пьян», — сообщили в милиции.
Водитель водворен в СИЗО, машина на штрафстоянке. Ведется следствие, по этому факту возбуждено уголовное дело.
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Фото: «АКИпресс».