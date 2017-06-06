Депутат парламента от фракции СДПК Дастан Бекешев предложил запретить мировые соглашения в делах по авариям со смертельным исходом. Поправки в Уголовный кодекс уже вынесены на общественное обсуждение.

Бекешев утверждает, что запрет на примирение сторон в случаях аварий, которые приводят к смерти, может сократить количество таких происшествий. Депутат также считает, что эта норма снизит коррупцию в судах.

По мнению депутата, сейчас обвиняемые могут избежать наказания даже в тех случаях, когда из-за аварии умирает человек, потому что уголовные дела чаще всего возбуждаются по заявлению потерпевшего и могут завершиться примирением сторон.

Бекешев утверждает, что смерть из-за аварии — по сути, неосторожное убийство человека. Но обвиняемый или его родственники, пользуясь правом примирения, могут подкупить судей и родственников умершего человека.

«В большинстве случаев родственники идут на уступки, что приводит к безнаказанности обвиняемого. […] Смерть человека списывается на случайность, и в результате обвиняемый продолжает управлять транспортным средством», — говорится в справке-обосновании.

Кроме того, проект поправок предусматривает существенное увеличение штрафов и сроков лишения свободы за нарушения правил дорожного движения, которые привели к причинению вреда здоровью или смерти.

Бекешев предложил такие поправки после нескольких резонансных аварий с участием детей.

В Бишкеке в конце апреля произошел наезд на двух школьников на пешеходном переходе. Оба мальчика попали в больницу с тяжелыми травмами. Водитель пришел с повинной в милицию в день наезда.

Более 100 жителей села Оттук Нарынской области в начале мая перекрыли дорогу из-за того, что был насмерть сбит девятилетний мальчик. Власти пообещали установить «лежачих полицейских» на дороге.

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