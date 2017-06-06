Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков заявил, что не станет баллотироваться на пост главы телерадиокорпорации. Он не озвучил причины такого решения.
Карыпбеков заявил об этом 6 июня во время обсуждения поправок в закон о КТРК.
«Я, как уходящий гендиректор, не планирую больше баллотироваться на эту должность и считаю, что голосование должно быть открытым», — сказал он.
В начале марта Карыпбеков попал в серьезную аварию на юге Бишкека и был госпитализирован — он пережил остановку сердца, но врачам удалось его реанимировать.
Карыпбеков возглавил КТРК в марте 2015 года. До этого он руководил международным аэропортом «Манас» и работал юристом в компании «Мегаком».
Главный телеканал Кыргызстана не раз критиковался, в основном из-за односторонних сюжетов, которые отражают позицию властей.
В начале апреля Наблюдательный совет КТРК отчитался перед парламентом о деятельности телеканала. Некоторые депутаты выступили с критикой, заявив, что телеканал не предоставляет эфир для оппозиции.
Однако глава КТРК Илим Карыпбеков посчитал критику необоснованной. Он заявил, что в парламенте часто критикуют телеканал, но к нему лично не поступило ни одной задокументированной претензии.
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