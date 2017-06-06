Лидер «Онугуу-Прогресса» Бакыт Торобаев подал иск против газеты «Де-факто», которая назвала политика «проектом Максима Бакиева». Сам Торобаев отрицает связи с семьей свергнутого президента и требует опровержения и компенсации.

Торобаев подал иск против газеты «Де-факто», журналисты которой назвали баллотирующегося в президенты политика «проектом Максима Бакиева».

Политик говорит, что сведения в статье не соответствуют действительности и порочат его честь и достоинство. Адвокаты Торобаева просят, чтобы редакция «Де-факто» опубликовала опровержение и выплатила компенсацию в 5 млн сомов.

Сама статья в «Де-факто» называется «“Проект” Максима Бакиева Бакыт Торобаев собрался участвовать в президентских выборах с заоблачными обещаниями». В ней говорится, что Торобаев на выборах в парламент в 2015 году потратил больше денег, чем СДПК и «Республика — Ата-Журт». Автор утверждает, что эти деньги Торобаеву выделил Максим Бакиев.

В газете указывается, что это первая статья из серии материалов о кандидатах в президенты. Автор статьи советует Торобаеву баллотироваться в президенты на следующий срок.

Представитель редакции «Де-факто» сказал Kloop.kg, что ему неизвестно об иске и что этой информацией может обладать главный редактор издания. Но на момент написания этого материала тот для комментариев был недоступен.

Максим Бакиев — сын свергнутого президента Курманбека Бакиева, которого обвиняют в Кыргызстане в финансовых махинациях. Верховный суд приговорил Бакиева-младшего к 30 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Торобаев занимал пост министра чрезвычайных ситуаций при Бакиеве, с 2009 по 2010 годы. После апрельской революции 2010 года он вместе со всем правительством ушел в отставку.

В политику Торобаев вернулся в качестве депутата от партии «Республика» Омурбека Бабанова. Но после раскола внутри «Республики» Торобаев с группой других политиков отделился и возглавил партию «Онугуу-Прогресс».

После успешной предвыборной кампании перед парламентскими выборами «Онугуу» вошла в новый состав законодательного органа, заняв 13 мест.

Сам Торобаев собирается баллотироваться на пост президента Кыргызстана, выборы которого пройдут 15 октября этого года.

О намерении баллотироваться также объявили два бывших премьер-министра Темир Сариев и Омурбек Бабанов, нынешний пропрезидентский глава правительства Сооронбай Жээнбеков и оппозиционный политик Омурбек Текебаев.

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