Первомайский районный суд перенес рассмотрение дела экс-депутата парламента Садыра Жапарова на 12 июня. Сторона защиты Жапарова попросила перенести слушание из-за болезни одного из адвокатов.

Адвокаты Жапарова заявили, что их коллегу Акина Токтоналиева, который тоже представляет интересы Жапарова в суде, не оповестили о дате заседания. Они также сообщили, что Токтоналиев не сможет присутствовать на суде по состоянию здоровья.

«Вот заявление Токталиева, думаю, Садыр Нургожоевич [Жапаров] тоже поддержит, поэтому просим перенести судебное заседание на другой день. Мы хотим и дальше вместе участвовать в судебных заседаниях», – сказал адвокат Жапарова Шарабидин Токтосунов.

Суд удовлетворил просьбу адвокатов и назначил следующее слушание на 12 июня.

Слушание проходило в открытом режиме, однако в зал суда пустили не всех журналистов. Милиционеры объясняли это тем, что «в зале не было свободных мест».

Сторона защиты и сам подсудимый перед началом слушаний попросили судью проводить все слушания с фото- и видеосъемкой.

Однако председатель суда Эмильбек Кайыпов разрешил съемку лишь на первом заседании.

Арест Садыра Жапарова

Госкомитет нацбезопасности задержал экс-депутата Жапарова 25 марта при въезде в Кыргызстан. Его обвиняют в захвате в заложники, угрозах убийством, применении насилия к представителю власти и хулиганстве.

По версии следствия, Жапаров организовал митинг в Караколе в 2013 году и приказал митингующим взять в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

После задержания сторонники Жапарова собрались у здания ГКНБ с требованием отпустить экс-депутата. Митинг завершился стычками митингующих с милицией.

Правоохранители задержали около 100 человек, которые получили административные наказания. Еще 12 человек, в том числе сына и двух племянников Жапарова, обвинили в хулиганстве, порче чужого имущества и неповиновении представителям власти.

Судебные слушания по их делам до сих пор идут. Пока неизвестно, какое наказание определит им суд.

Соавтор: Элмурат Асан

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