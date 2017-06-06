Кыргызский боец Дастан Шаршеев, известный скандальным поединком в Казани, где ему пригрозили депортацией, выиграл бой нокаутом на международном турнире по тайскому боксу.

В первом раунде поединка победу одержал Шаршеев, но во втором верх над кыргызстанцем взял уже соперник. В третьем раунде Шаршеев нокаутировал тайского спортсмена и выиграл бой.

Поединок прошел в рамках международного турнира по тайскому боксу в Бангкоке. Кыргызстанец встречался с Сантипабом Бункриангом из Таиланда.

По словам самого Шаршеева, этот бой проходил в рамках подготовки к реваншу с Антоном Калининым на чемпионате мира «Боев по правилам TNA». Он состоится 27 июня в Казани.

Поединок ⅛ финала турнира между кыргызстанцем Дастаном Шаршеевым и россиянином Антоном Калининым состоялся 22 апреля на площадке «Ледовой арены» в городе Казань в России.

По итогам боя судейская коллегия присвоила победу россиянину. Шаршеев с результатом не согласился и выразил протест, отказавшись покинуть ринг. Судья в ответ на это пригрозил кыргызстанцу депортацией, но и это не убедило Шаршеева покинуть площадку.

Он выхватил микрофон у ведущего ринг-анонсера и обратился к зрителям и судьям, взывая к справедливости. Только после этого спортсмен согласился покинуть ринг.

Чуть позже Шаршеев заявил о том, что руководство лиги принесло извинения тренеру, а представители Калинина предложили бой-реванш.

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