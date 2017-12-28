Никакого позитива. Самые популярные материалы Kloop.kg 2017 года

Уходящий год выдался очень богатым на события. Какие-то из них были политическими, другие будоражили общество по причине их неординарности. Редакция Kloop.kg вспоминает свои самые популярные материалы за 2017 год. Они совсем разные, но почему-то объединяет их одно — никакого позитива.

Составляя этот список, мы руководствовались исключительно статистикой посещаемости материалов. Разумеется, некоторые события были куда важнее того, что попало в наш рейтинг, но интерес читателей может не совпадать с нашим мнением.

Поэтому не удивляйтесь тому, что в списке нет критики экс-президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана, заторов грузовых фур на кыргызско-казахской границе, судебных исков властей против СМИ, принятия скандальных поправок в Водный кодекс, назначения нового премьер-министра, спортивных достижений кыргызстанцев или расследования по «Самаре».

Весь этот рейтинг собран при помощи статистики посещаемости, поэтому справедливо будет сказать, что его создали вы.

Фото: Александра Ли / Kloop.kg

Начало 2017 года омрачилось трагическими событиями, которые произошли под Бишкеком. Турецкий грузовой самолет «Боинг-747» рухнул на жилые дома поселка Дачи СУ утром 16 января. Погибли 35 жителей поселка и четыре члена экипажа.

В марте межгосударственный авиационный комитет опубликовал заключение по итогам расследования крушения. Эксперты пришли к выводу, что пилоты самолета пошли на второй круг, когда высота полета была слишком низкой для такого маневра.

26 февраля задержали одного из лидеров кыргызской оппозиции, лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Против него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». В тот же день арестовали и другого фигуранта уголовного дела — экс-министра МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Сотрудники ГКНБ взяли Текебаева под стражу в здании аэропорта «Манас» — оппозиционнер был задержан сразу же после возвращения в Кыргызстан из командировки в Австрию.

Следующие несколько дней у здания ГКНБ и на площади «Ала-Тоо» собирались сторонники задержанного политика и требовали его освобождения. Экс-президент Алмазбек Атамбаев утверждал, что в деле Текебаева «политики нет».

В Генпрокуратуре говорили, что Текебаев, будучи членом Временного правительства, получил от российского бизнесмена Леонида Маевского один миллион долларов США. За эту сумму политик якобы обещал свое покровительство бизнесмену, а также допуск к управлению сотовым оператором «Мегаком».

Позже Текебаева и Чотонова осудили на 4,5 года тюрьмы (с учетом амнистии). Оба политика не признали свою вину и заявили, что их уголовное дело было «политически мотивированным».

В частности, Текебаев неоднократно критиковал инициативы Алмазбека Атамбаева о реформах в Конституцию, а также собирался начать процедуру импичмента Атамбаева.

Новость о кыргызстанце Данияре Токтомаметове, более известном под псевдонимом MC_Doncha, стала самой популярной новостью марта на Kloop.kg.

Токтомамбетов стал участником выпуска ток-шоу «Пусть говорят», посвященного истории Дианы Шуригиной. Девушка обвинила своего знакомого Сергея Семенова в изнасиловании, и его сначала осудили на восемь лет колонии строгого режима, позднее суд смягчил наказание до трех лет и восьми месяцев в колонии-поселении.

Кыргызстанца пригласили на программу, потому что он написал песню о Шурыгиной и Семенове, приняв сторону последнего. Ролик набрал в Инстаграме более 500 тысяч просмотров. На самом телешоу блогер раскритиковал девушку, высказавшись в поддержку осужденного Семенова.

После эпизода передачи о Диане Шурыгиной, аудитория как среди зрителей, так и среди интернет-пользователей разделилась на два лагеря. Одни жалели пострадавшую, другие посчитали, что она лжет.

На турнире по боям без правил, который проходил в Казани, кыргызский боец Дастан Шаршеев встретился с россиянином Антоном Калининым. По итогам боя, судьи присудили победу Калинину.

В знак протеста Шаршеев отказался покидать ринг, а рефери пригрозил кыргызстанцу депортацией из России. Кыргызстанец согласился уйти с ринга только после того, как ему дали обратиться к публике. В своей речи Шаршеев заявил о своей победе в бою и в отсутствии справедливого судейства на турнире.

В июне кыргызстанец вернулся в Казань и провел с Калининым матч-реванш. За четыре раунда он положил своего оппонента на ринг. Судил встречу тот же судья, который угрожал Шаршееву депортацией.

Журналистка газеты «Алиби» Упель Анаркулова опубликовала запись, на которой ей звонит депутатка от СДПК Жылдыз Мусабекова и начинает угрожать изнасилованием и расправой из-за опубликованной в газете статьи — в материале Анаркулова написала о том, что депутатка «крышует» акима Тонского района.

Мусабекова позже подтвердила, что разговор с журналисткой у нее действительно был, но она назвала запись «смонтированной». Анаркулова, в свою очередь, сказала, что ее коллега все слышала и разговор был подлинным.

После того, как эта история получила общественный резонанс, коллеги Мусабекой по СДПК несколько раз собирались на заседания, посвященные этой истории. Однако сама Мусабекова пропустила все посвященные ей собрания партии. Глава фракции Иса Омуркулов объяснил ее отсутствие «болезнью».

В августе члены политсовета решили не исключать Мусабекову из политсовета партии, решив, что это плохо отразится на репутации как партии, так и Мусабековой.

Жители Нарына заставили студентов Университета Центральной Азии (УЦА) на коленях извиниться за драку. Несколько десятков нарынчан 8 июня пришли к зданию учебного заведения и потребовали депортации студентов.

Администрация вуза пустила демонстрантов в здание, чтобы обсудить ситуацию. Однако местные жители начали вести себя агрессивно, обвинив студентов УЦА из Таджикистана в том, что они избили местных подростков.

В итоге нескольким преподавателям и студентам пришлось встать на колени и извиниться за случившееся.

МВД возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство» против местных жителей, вынудивших студентов и преподавателей просить прощения на коленях. Их обвинили в нарушении общественного порядка.

На следующий день группа жителей Нарына принесла свои извинения преподавателям университета. Они заявили, что конфликт случился из-за «недоразумения и недопонимания». На встрече местных жителей и студентов присутствовали руководство местной милиции, полпред Нарынской области и деканы университета.

Руководство вуза и его преподаватели посчитали, что инцидент исчерпан, и выразили надежду, что и дальше смогут мирно взаимодействовать с местными жителями.

Агнешка Квецень, учительница английского языка из Польши, сообщила о том, что ее пытались похитить на одном из иссык-кульских курортов.

После того, как ей удалось отбиться от похитителей, она обратилась в иссык-кульскую милицию, но сотрудники посмеялись над ней и сказали, что она сама спровоцировала похитителей из-за короткого платья.

Тем не менее, вечером 24 июля милиционеры взяли детальные показания у Квецень и начали расследование.

На следующий день она забрала заявление из милиции и отказалась от обвинений в адрес мужчин, которые пытались ее похитить. Квецень объяснила отзыв своего заявления тем, что она уезжает в Африку.

Примечательно, что она забрала заявление сразу же после того, как милиция нашла подозреваемых в похищении полячки — ими оказались работники службы безопасности компании «Лонг Хай», которая строит дорогу Балыкчы-Корумду, и частный извозчик.

Статья Kloop.kg вызвала большой резонанс среди читателей.

Одни пользователи обвиняли Квецень в том, что она носила открытую одежду и поэтому стала жертвой похищения, другие же, наоборот, поддержали ее в том, что женщина вправе выбирать сама, что носить, и открытая одежда не говорит о том, что она хочет стать жертвой изнасилования.

В августе на Kloop.kg вышло расследование о том, как бывший заместитель начальника ДПС Бишкека Нурбек Молдогазиев сотрудничает с частной стоянкой возле бывшего Главного управления патрульной милиции (ныне — ГУОБДД).

На эту парковку отвозят автомобили, которые попали в аварию или на которые наложили арест. Журналист Kloop.kg обнаружил, что стоянка принадлежит Жыпаре Дуйшоналиевой — жене Молдогазиева. Она получала деньги с каждого автомобиля с 2012 года.

Всего штрафстоянка вмещает около 120 машин. Как только автомобиль попадает на неё, за каждый день простоя легкового транспорта владелец платит 100 сомов — это в два-три раза выше среднего тарифа по Бишкеку.

Таким образом, если судебный процесс по ДТП продолжался, например, в течение месяца, и машина все это время была на штрафстоянке, то он должен заплатить 3000 сомов.

Сам Молдогазиев опровергает, что контролирует штрафстоянку и подчеркивает, что она принадлежит его бывшей жене, с которой, по его словам, они официально развелись в 2015 году. Молдогазиев не отрицает, что в 2012 году он работал в ДПС, но не считает, что в этом есть конфликт интересов или какое-либо нарушение закона.

Самым популярным материалом в сентябре стала колонка общественного деятеля Эдиля Байсалова. В ней он выразил свое возмущение тем, что премьер-министр Сапар Исаков предложил голливудскому актеру Стивену Сигалу кыргызское гражданство.

Вообще, Байсалов написал не только об этом, но, чтобы ничего не упустить, лучше прочитать колонку самостоятельно.

Фото: Даниль Усманов / Kloop.kg

15 октября в Кыргызстане прошли президентские выборы. Победу на них одержал провластный кандидат и протеже Алмазбека Атамбаева Сооронбай Жээнбеков.

Он набрал 54 процента голосов, а его главный оппонент — бизнесмен и экс-премьер-министр Кыргызстана Омурбек Бабанов — занял второе место с 33 процентами голосов.

Всего на выборы пришло 1 млн 697 тыс. 868 человек, явка составила 56,34% от общего числа избирателей.

Центризбирком заявил, что выборы прошли спокойно и честно. Международные наблюдатели из ОБСЕ также назвали прошедшие выборы «легитимными», несмотря на факты «подкупа, применения админресурса и запугивание избирателей».

На следующий день после выборов, главный редактор Kloop.kg Эльдияр Арыкбаев написал письмо всей редакции, но оно получилось таким классным, что сооснователь «Клоопа» Бектур Искендер решил опубликовать его на сайте. Поэтому прочитайте его еще раз.

Фото: Sputnik / Бактияр Бердибеков

Брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана застрелили в ночь на 6 ноября в собственном доме. Со слов родственников, в дом ворвались 4-5 человек в масках и стали требовать деньги — Салянов вступил с ними в перепалку, после которой его застрелили.

Также сообщалось о похищении 17-летнего сына погибшего, однако эта информация позже не подтвердилась — подросток выбежал из дома в момент стрельбы.

В тот же день МВД назвало убийство «не политическим делом».

Однако члены оппозиционной партии «Ата Мекен» посчитали, что преступление «политическое» и призвали власти обеспечить безопасность его сестры Аиды Саляновой, а также лидера партии Омурбека Текебаева.

МВД 28 декабря объявило о задержании основного подозреваемого по делу об убийстве Салянова.

Ну а в конце года (совершенно неожиданно для нас) самым популярным материалом среди наших читателей стал фоторепортаж о том, как изменился избранный президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Kloop.kg просто сравнил его разные фотографии в бытность премьер-министром и президентом. А уж изменился Жээнбеков или нет, решали читатели.

Спасибо, что были с нами весь год, и с наступающим Новым годом!