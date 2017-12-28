В аэропорту «Манас» установили «электронные ворота» — контроль можно пройти без пограничника

В международном аэропорту «Манас» установили систему «электронных ворот». Она позволит пассажирам проходить контроль без участия пограничника. Пока нововведение доступно только кыргызстанцам с биометрическими паспортами, которые прилетают в Бишкек.

Три пропуска для пассажиров начали работу 28 декабря в аэропорту «Манас».

Глава Государственной регистрационной службы Дастан Догоев заявил, что «электронные ворота» считывают данные с чипа биометрических паспортов и подтверждают личность человека. Система работают без участия пограничника.

«Процесс проходит так: сначала система считывает бесконтактным образом данные с биометрического паспорта, проходит верификация по отпечаткам пальцев, после осуществляется подтверждение по биометрической фотографии. При успешной прохождении идентификации ворота открываются», — сказал он.

Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что такая система позволит увеличить пропускную способность аэропорта, минимизировать коррупционные риски и повысить уровень комфорта для граждан.

Пока «электронными воротами» могут воспользоваться только кыргызстанцы с биометрическими паспортами, но власти обещают, что вскоре система будет распознавать и биометрические паспорта граждан других стран.

Глава Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев заявил, что такая система появится и в аэропорту Оша.

Исаков 4 октября посетил аэропорта «Манас» и остался недоволен большими очередями при регистрации. Глава правительства поручил руководству решить эти проблемы.

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