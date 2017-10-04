Премьер-министр Сапар Исаков провел внезапный рейд по аэропорту «Манас» из-за жалоб на большие очереди при регистрации и грубость персонала. Глава правительства поручил руководству решить озвученные проблемы за два месяца.

Исаков проверил залы прибытия, вылета, багажное отделение и поговорил с пассажирами аэропорта.

Исаков лично убедился в том, что на пограничном контроле образуются большие очереди, а жалобы пассажиров на грубость персонала обоснованны.

«Наши граждане и гости страны обоснованно обращаются с жалобами. СМИ также неоднократно поднимали проблемы некомфортных условий прибытия и вылета пассажиров аэропорта», — сказал Сапар Исаков.

По словам премьер-министра, сотрудники аэропорта должны быть вежливыми к пассажирам и владеть английским языком.

«Аэропорт “Манас” — это главные воздушные ворота страны. Каждый, кто прилетает, или вылетает из нашей страны, должен чувствовать себя комфортно. Первые и последние впечатления формируются именно от сервиса, условий и качества деятельности соответствующих служб в аэропортах», — сказал он.

Исаков поручил руководству аэропорта и таможенной службе решить все озвученные проблемы в течение двух месяцев.

«Все вопросы должны быть решены в течение двух месяцев, включая расширение залов и увеличение количества кабинок пограничного контроля», — написал Иаков на своей странице в фэйсбуке.