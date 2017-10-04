Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время. Автор статьи — Жибек Бегалиева.

Из динамиков дешевых телефонов неизменно звучат лишь веселые песни. По-другому выполнять непростую рутинную работу на поле эти женщины не смогут, иначе от тяжелого груза в фартуке и палящего солнца станет плохо в первые же часы работы.

«У мужчин от такой работы не выдерживают поясницы, – рассказывает Адинай, жительница села Сары-Сыя. – Целый день на солнце таскать на себе 9-10 килограммов груза сложно. Мы, женщины, наверное, стали как железо. Мы терпеливее мужчин. Правда, мужчины здесь тоже работают. Они взвешивают хлопок, поднимают тяжелый груз. Нельзя на них наговаривать. Они тоже работают. Но в основном они занимаются животноводством».

На юге Кыргызстана сбор хлопка считается женской работой. Мужчины и вправду этим практически не занимаются. Однако и не каждой женщине такая работа по плечу.

Колючая коробка с хлопком обдирает руки, южное солнце палит нещадно до самого вечера.

Каждой, кто выходит на поле, приходится надевать перчатки и заматывать лицо – пыль от кустов с белыми коробочками вредна для здоровья.

«В день я собираю 110-105 килограммов. Если прихожу на поле поздно, то обычно это 60-70 кг. Я собираю хлопок с 19 лет каждый год. Заработанные деньги тратим на детей, на нужды семьи. Если женщина хорошо работает, то она может заработать 8- 9 или даже 10 тысяч сомов», – говорит Адинай.

Сезон длится до тех пор, пока не выпадет снег, получается, что с августа по ноябрь хлопкоробы зарабатывают чуть меньше $150.

Для жителей села Сары-Сыя – это большие деньги. Заработанные средства женщины тратят очень экономно, растягивая до следующего лета.

«Утром прихожу на работу в восемь. Норма- 20-25 килограммов. Примерно в 11 часов здесь, на поле, мы завтракаем. Хозяин поля приносит еду. В час тридцать дня мы обедаем. Еду также приносит владелец поля. Иногда еду приносят и вечером, а иногда не приносят. Примерно в 6-7 вечера мы расходимся по домам», – рассказывает Дильшода, жительница села Сары-Сыя.

Вечером дома Дильшода занимается домашними делами: доит корову, стирает, готовит еду для детей. А утром снова на поле.

Отказываться от заработка жительница Джалал-Абадской области не хочет. Вот уже много лет это единственный заработок для всех женщин в округе.

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