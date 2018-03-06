Жээнбеков: Вопрос о второй российской военной базе еще не решен

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что вопрос о создании российской военной базы на юге Кыргызстана «еще не решен». Экс-президент Алмазбек Атамбаев в июне 2017 года предложил создать на юге Кыргызстана вторую российскую военную базу.

На встрече с руководителями средств массовой информации 6 марта Жээнбеков заявил о том, что неизвестно будет ли построена российская военная база на юге.

«Этот вопрос обсуждался и до меня. Вопрос такой ставили, но он еще не решен», — сказал президент.

По его словам, уже существующая в Канте российская военная база «укрепилась».

В июне 2017 года экс-президент Алмазбек Атамбаев после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил создать в стране вторую российскую военную базу и разместить её на юге Кыргызстана.

Атамбаев посчитал, что в усилении уже существующей военной базы России в Канте смысла нет.

Власти России не согласились с доводами президента Кыргызстана. В Министерстве иностранных дел России заявили, что одной военной базы в Канте «достаточно» для того, чтобы «купировать угрозы, которые могут исходить извне».

В декабре 2016 года Атамбаев заявил, что база в Канте может быть закрыта после окончания срока договора в 2032 году, потому что «Кыргызстан должен надеяться только на свои вооруженные силы».

В январе 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что если вооруженные силы Кыргызстана будут укреплены в полной мере, то российские военные могут покинуть базу «в этот же день».

Российская военная база находится на территории Кыргызстана с 2003 года. В нее входят аэродром в Канте, военно-морская база на Иссык-Куле, сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу и связной узел в поселке Чалдовар.

В 2012 году власти двух стран подписали соглашение о нахождении базы на территории Кыргызстана до 2032 года.

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