Швейцария выделила Кыргызстану 300 млн сомов на борьбу с неинфекционными заболеваниями

На эти средства в Кыргызстане закупят необходимое оборудование, а также проведут мероприятия на популяризацию здорового образа жизни. В первые четыре года проект охватит северные области страны.

Представитель посольства Швейцарии в Кыргызстане Эльвира Мураталиева сказала журналисту Kloop.kg, что проект начнется сначала в северных областях страны, а затем в южных.

«Проект реализуют в Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях в течение четырех лет. В южных регионах страны проект начнется после 2022 года, но на него еще не выделили деньги», — сказала Мураталиева.

Она добавила, что основную часть денег направят на борьбу с гипертонией, сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями.

«Мы будем усиливать функции семейных врачей, чтобы они могли выявлять эти заболевания на ранних стадиях. Для этого мы будем покупать им необходимое оборудование, а также вводить электронные медицинские карточки в рамках проекта “Таза Коом”», — рассказала Мураталиева.

Часть выделенных денег потратят на проведение массовых мероприятий в селах — жителям расскажут о профилактике неинфекционных заболеваний, правильном питании и пользе активного образа жизни.

Представитель минздрава Роза Джакыпова сказала журналисту Kloop.kg, что финансирование по проекту получат центры семейной медицины, группы семейных врачей и фельдшерско-акушерские пункты.

По данным Минздрава, в 2016 году основными причинами смертности населения стали неинфекционные заболевания, а именно сердечно-сосудистые, онкологические и респираторные.

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