Жээнбеков «не знает» о Самарагейте

Президент Сооронбай Жээнбеков впервые прокомментировал расследование журналистов Kloop.kg о Самарагейте. Он заявил, что «не знает» о «Самаре» и добавил, что «забывает все плохое». Президенту также неизвестно, в каком состоянии сейчас расследование ГКНБ о «Самаре».

Впервые о том, что спецслужбы изучают материалы журналистов, заявил экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на своей последней пресс-конференции. Однако ГКНБ пока не объявлял никаких результатов расследования по Самарагейту.

Ниязов покинет администрацию президента ради работы в СДПК

Глава аппарата президента Фарид Ниязов сказал, что хочет уйти со своей должности, чтобы «сосредоточиться на работе в СДПК».

Позже Жээнбеков также прокомментировал намерения Ниязова об уходе и сказал, что «уважает его решение». Президент добавил, что у него есть люди, «достойные этой должности».

Кыргызстан не будет вмешиваться в расследование по делу задержанного в Казахстане депутата

Об этом также заявил президент Жээнбеков. Он добавил, что «очень тяжело» воспринял новость о задержании парламентария Дамирбека Асылбека уулу в Казахстане, назвав его действия «легкомысленными».

«Надеюсь, что наши казахстанские друзья, компетентные органы будут честны при проведении следствия. Наши службы отслеживают этот вопрос. Но пытаться влиять не будем», — сказал президент.

Асылбека уулу задержали в Алматы в ночь на 16 февраля. Генпрокуратура Казахстана подозревает кыргызского депутата в контрабанде. Позже стало известно, что задержанного депутата есть два гражданства — кыргызское и казахское.