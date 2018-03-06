Сагынбек Исмаилов стал главой АКС ГКНБ

Новым главой антикоррупционной службы (АКС) Госкомитета нацбезопасности назначен Сагынбек Исмаилов. До него эту должность занимал Дуйшенбек Чоткораев, который был уволен после того, как президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал силовиков за неэффективность в борьбе с коррупцией.

Президент Сооронбай Жээнбеков 6 марта подписал указ о назначении Исмаилова на должность главы антикоррупционной службы.

До назначения на эту должность, Исмаилов работал зампредседателя Госслужбы по исполнению наказаний.

Свою карьеру Исмаилов начал с должности милиционера Свердловского РОВД города Фрунзе. Затем он работал на различных оперативных должностях Сокулукского РОВД, УВД Бишкека и МВД КР.

Исмаилов также занимал руководящие посты в правоохранительных органах. Он дважды становился начальником Главуправления уголовного розыска МВД, являлся членом коллегии МВД.

Жээнбеков уволил прежнего главу АКС Дуйшенбека Чоткораева 19 февраля — его сняли с должности после «разгромной» критики со стороны главы государства на заседании Совета безопасности.

Жээнбеков раскритиковал борцов с коррупцией, заявив, что они сами «погрязли в ней». По словам Жээнбекова, антикоррупционная служба при ГКНБ превратилась в «касту неприкасаемых».

«В 2017 году антикоррупционная служба раскрыла всего 22 факта получения взятки. Иначе говоря, в среднем за один месяц было раскрыто полтора преступления. С учетом ваших обязанностей, человеческих и технических ресурсов, видно, что вы делаете свою работу совершенно некачественно», — заявил президент.

Жээнбеков назвал их деятельность «неэффективной» и заявил, что нужно изучить каждого сотрудника в структуре АКС на соответствие должности.

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