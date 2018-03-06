Десять лет в плену страха. Как я терпела боль, пока насилие мужа не привело к смерти нашего ребенка

Впервые с насилием я столкнулась, когда брат в пьяном угаре начал бить свою жену, а я попыталась за нее заступиться, и он побил нас обоих. Потом он слезно просил прощения. Казалось, на этом все кончится. Но тогда я просто не думала, что есть побои пострашнее, чем устраивал брат.

Когда я закончила 9 класс, жена брата выдала меня замуж за своего знакомого. Он был старше меня на 12 лет. Даже не знаю, хотел ли он жениться на мне. В ЗАГСе мы не расписывались, был только обряд нике. С ним я прожила всего один год.

Муж много пил, а потом начал избивать меня и выгонять из дома. Даже после того, как я родила ему дочку, он так избил меня, что я лежала потом месяц в травматологии — от побоев даже лица не было видно. Он так и не попросил прощения, и за все время, что я лежала в больнице, не приходил проведать.

Мне тогда было всего 17 лет.

Я все думала, как так жить? Хотела умереть. После выписки родственники мужа отправили меня жить к брату, а ребенка забрали. Я ее с того времени больше никогда и не видела — просто некуда было забрать.

Брат постоянно пил, а старый дедушка не мог его успокоить. Мне так плохо было, что я поехала к маме в Бишкек. Она помогла мне поступить в училище, и я целый год проучилась на повара.