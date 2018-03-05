Спасла себя сама. Как я перестала оправдывать мужа и убежала от семейного насилия

Муж ее бил, а она его все время оправдывала. Она поняла, что в ее семье живет насилие, только после общения с психологом. Прошло уже 10 лет, а ей до сих пор больно вспоминать свой брак — и тем более говорить о нем вслух. Поэтому свою историю она рассказала в переписке. Говорит, так проще — словно делишься со своим дневником в надежде отпустить боль и разочарование.

Kloop.kg публикует истории женщин, переживших семейное насилие. Это история Элизы (имя изменено). По ее словам, она довольно известна в Кыргызстане и поэтому скрывает свое лицо. Элиза не заметила, как ее брак постепенно поглотило насилие, и не сразу смогла понять и принять эту новую страшную реальность.

Мы встречались год, еще год жили вместе, а потом уже решили пожениться. Мне было 22 года. Сначала мы поженились по семейным традициям — кыргызским и татарским. Через год зарегистрировали наши отношения в ЗАГСе.

Мы оба работали, жили скромно и дружно. А через два года после женитьбы у нас родился сын. В первые полгода после этого я работала мало, в основном из дома, а еще через полгода вернулась в обычный режим. Много ездила в зарубежные командировки, работала очень много — так же, как и муж. Мы жили в съемном домике и платили кредит за его машину.

Я много путешествовала, много училась, много работала — и в этой суете не заметила, как вошла в вихрь семейного насилия.