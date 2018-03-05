Спасла себя сама. Как я перестала оправдывать мужа и убежала от семейного насилия

Муж ее бил, а она его все время оправдывала. Она поняла, что в ее семье живет насилие, только после общения с психологом. Прошло уже 10 лет, а ей до сих пор больно вспоминать свой брак — и тем более говорить о нем вслух. Поэтому свою историю она рассказала в переписке. Говорит, так проще — словно делишься со своим дневником в надежде отпустить боль и разочарование.
Kloop.kg публикует истории женщин, переживших семейное насилие. Это история Элизы (имя изменено). По ее словам, она довольно известна в Кыргызстане и поэтому скрывает свое лицо. Элиза не заметила, как ее брак постепенно поглотило насилие, и не сразу смогла понять и принять эту новую страшную реальность.
Мы встречались год, еще год жили вместе, а потом уже решили пожениться. Мне было 22 года. Сначала мы поженились по семейным традициям — кыргызским и татарским. Через год зарегистрировали наши отношения в ЗАГСе.
Мы оба работали, жили скромно и дружно. А через два года после женитьбы у нас родился сын. В первые полгода после этого я работала мало, в основном из дома, а еще через полгода вернулась в обычный режим. Много ездила в зарубежные командировки, работала очень много — так же, как и муж. Мы жили в съемном домике и платили кредит за его машину.
Я много путешествовала, много училась, много работала — и в этой суете не заметила, как вошла в вихрь семейного насилия.
Я часто приходила на работу отекшей после ночных рыданий — все коллеги понимали, что что-то происходит, но никто не вмешивался.
Примерно через год после рождения сына мой муж очень изменился — он стал агрессивным и раздражительным. Ссылаясь на ночную смену, не приходил домой.
У него появилась женщина, которая писала ему смски и звонила. Я узнала, что это была его коллега — она не скрывала своих отношений с ним. У него были к ней чувства, но говорить на эту тему он не хотел — как только я начинала разговор, он начинал кричать. При этом он сам стал крайне ревнивым.
Я не заметила, как так случилось, что он стал поднимать на меня руку. И как так случилось, что я стала бояться его. Я помню ту страшную ночь, когда он не давал спать мне всю ночь — просто кричал, замахивался, швырял меня. Потом такие ночи стали повторяться.
Он стал чаще выпивать. Но конфликты происходили не только когда он был под воздействием алкоголя. Он был неадекватен. Я просила его уйти, дать мне развод, но еще не понимала, что в моей семье насилие.
Это продолжалось около года. Я часто приходила на работу отекшей после ночных рыданий — все коллеги понимали, что что-то происходит, но никто не вмешивался. А я никому ничего не рассказывала.
Я не понимала, что живу в кошмаре. Я сама очень страдала, но при этом не переставала его жалеть и оправдывать тем, что у него было трудное детство — он рос в семье, где тоже было насилие. Я думала, что он не соображает, когда меня бьет.
Но в один день он зашел на кухню и закрыл дверь, чтобы ребенок не видел его жестокость — и тогда я поняла, что он прекрасно все соображает. Это было 31 декабря. Он ударил меня по лицу и голове несколько раз. С нами жила моя племянница, и ей сказала, чтобы она позвонила кому-нибудь, если он начнет меня бить. Он не ожидал этого.
Приехала моя сестра. Мой муж (к счастью, бывший) позвонил моей маме и сказал, что моя сестра вмешивается в наши семейные дела, не сказав, что он меня снова избил. Тогда я поняла, что он прекрасно соображает, что делает, поэтому ушла.
Меня приютил мой брат. Он не хотел вмешиваться в мои отношения с мужем, и я это понимала. Новый год я встречала в его семье — с синяками под глазами и больной головой. Все видели, в каком я состоянии, но лезть в наши дела никто не хотел. Помощи мне тоже никто не предложил.
Я поняла, что мне нужно спасаться самой. Подруга поделилась телефоном психолога, который оказался очень грамотным и практически вытащил меня из этого кошмара. Именно он помог посмотреть на ситуацию со стороны. Это может звучать странно, но до разговора с психологом я действительно плохо понимала, что происходит.
Я осмелилась сказать мужу: «Ты меня побил». На это он ответил: «Это не побои. Вот мой отец мою мать бил, а это так – слегка».
Я помню, что он задавал вопросы:
— Сколько раз он вас ударил? Пощечина? Одна? Это не всегда насилие… Сколько раз он ударил во время последнего конфликта?
Я не могла ответить от боли. Тогда он сказал:
— Я буду считать, а вы кивнете.
Он стал считать: один, два, три… И потом сам остановился.
— Это уже не пощечина. В вашей семье насилие, и вам нужна помощь.
После посещения психолога я осмелилась сказать мужу: «Ты меня побил». На это он ответил: «Это не побои. Вот мой отец мою мать бил, а это так – слегка».
До замужества я всегда говорила: «Ну что за дуры терпят побои?» Теперь я понимаю в этом больше. Я росла в семье, где насилия не было вообще. Отец очень бережно относился к моей матери. Он никогда в жизни не повысил на нее голоса. Мама в сердцах могла кричать, но отец — никогда.
Мы уже расстались, а он все еще звонил, орал на меня и спрашивал, где я хожу так поздно. Пугал, что сейчас приедет — и я боялась. Отчитывалась.
После профессиональной помощи и после того, как родственники все узнали, я смогла сказать, что больше не буду с ним жить. У нас ничего не было, кроме машины — она мне была не нужна. Я просто хотела уйти из этой кошмарной ситуации в жизни.
Мы уже расстались, а он все еще мог позволить себе позвонить и наорать на меня, спрашивая, где я хожу так поздно. Пугал, что сейчас приедет — и я боялась. Отчитывалась. Потом мы развелись официально, но страх так и не прошел.
Я так и не смогла ему сказать в лицо, что он подонок. Никогда. Он женился на своей подруге, и они переехали в другую страну. И я рада этому — надеюсь, что никогда в жизни больше не встречусь с ним.
Прошло почти 10 лет, и я до сих пор не могу говорить об этом.
И мне до сих пор больно вспоминать.
И мне хочется сказать любой женщине, на которую муж поднимает руку: «Беги! Беги от него. Лучше не станет. Детям лучше без отца, чем с отцом-извергом. Беги! Ты будешь счастлива без него! Спасай себя и детей! Не терпи. Беги. У тебя все впереди! Но только без него».
Согласно исследованию Ассоциации кризисных центров Кыргызстана почти 83 процента женщин страны подвергаются психологическому, моральному, сексуальному насилию в семье. Только по одному из 42 расследованных случаев суд признал обвиняемого виновным.
В Кыргызстане работают кризисные центры — там вам могут помочь, если вы пережили или переживаете насилие в семье: оказать психологическую и юридическую помощь и предоставить убежище.
Бишкек:
• Кризисный центр «Сезим», телефон доверия: (312) 512-639; (312) 512-640
• Центр Милосердия: (312) 644-871
• Кризисный центр «Шанс»: (312) 435-301
Ош:
• Центр по гендерной и психологической помощи: 0 (772) 702-640
• Кризисный центр «Ак Журок»: 0 (3222) 297-57, 0 (3222) 459-76
Больше контактов кризисных центров, работающих в Кыргызстане, вы найдете по ссылке.