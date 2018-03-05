Калпак, пожалуй, единственная часть национального кыргызского одеяния, которая прижилась и адаптировалась под современный ежедневный стиль кыргызских мужчин — его сочетают даже с деловым костюмом.

У кочевых кыргызов калпак был не просто головным убором, а настоящим средством коммуникации. По его цвету можно было узнать возраст человека, его статус и семейное положение. К примеру, калпак из черного войлока был символом траура по супруге – вдовец должен был носить его в течение месяца после смерти жены.

Цвет канта калпака делился на возрастные категории: мальчики до 12 лет носили калпак с зеленым или голубым кантом, подростки и неженатые парни – с бордовым кантом, а на свадьбу будущая свекровь дарила зятю ак-калпак с черным кантом.

Мастера, изготавливающие калпак рассказывают, что сегодня это разделение по цветам не очень соблюдаются – люди заказывают калпаки любых цветов, чтобы сочетать их с современной одеждой.