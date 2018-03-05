Митинг у здания парламента в Бишкеке 5 марта. Фото: Марат Абдыкалыков / Kloop.kg

Митинг против «продажных судов»

Около 200 человек вышли утром к зданию Верховного суда. Среди них были правозащитники, гражданские активисты и жители разных регионов Кыргызстана.

Собравшиеся обвинили суды в «продажности», а также потребовали увольнения генпрокурора Индиры Джолдубаевой, главы Верховного суда Айнаш Токбаевой и председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Организаторы неоднократно заявиляли о поддержке президента Сооронбая Жээнбекова в борьбе с коррупцией и потребовали от него решительных мер — они написали обращение к нему и хотели передать его в администрацию.

Однако за все время митинга к протестующим не вышли представители администрации президента или депутаты, чтобы принять заявление.

Троих милиционеров осудили на восемь лет за пытки

Верховный суд Кыргызстана осудил троих сотрудников Таш-Кумырского ОВД за применение пыток к мужчине, которого задержали по подозрению в краже квартир в декабре 2015 года. Суд признал милиционеров виновными в том, что они избивали мужчину, обливали его водой и душили. Каждому из них назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Пешеходов оштрафуют за нарушение правил дорожного движения

ГУОБДД начало проводить рейд «Пешеход» в Кыргызстане. Теперь пешеходам, которые перешли дорогу на красный свет светофора или же перешли там, где переход запрещен, грозит штраф в 500 сомов.