Верховный суд на восемь лет осудил троих милиционеров за пытки

Верховный суд оставил в силе приговор суда предыдущей инстанции по делу троих сотрудников Таш-Кумырского РОВД, которых обвиняли в применении пыток. Каждый из обвиняемых получил по восемь лет колонии строгого режима.

Верховный суд признал троих милиционеров Таш-Кумырского ОВД виновными по статьям «Пытка» и «Превышение должностных полномочий». Их приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Адвокат потерпевшего Нурислам Райимджанов сказал журналисту Kloop.kg, что Джалал-абадский областной суд признал их виновными в применении пыток в декабре 2017 года. Несмотря на это они все еще находятся в изоляторе в городе Базар-Коргон.

«По закону их должны были перевести в колонию через 10 дней с момента оглашения приговора, но этого не сделали», — сказал Райимджанов.

В декабре 2015 года трое милиционеров задержали мужчину по подозрению в квартирных кражах в Джалал-Абадской области.

«Коалиция против пыток» сообщила, что задержанного начали избивать сразу же после задержания, не объяснив ему причин ареста. В отделении милиции пытки продолжились — мужчину душили, надев на него полиэтиленовый пакет, а также били его дубинкой по коленям, стопам и почкам.

Во время пыток задержанный несколько раз терял сознание, но милиционеры приводили его в чувство, обливая холодной водой.

Оперативники пытали мужчину 10 часов — по словам потерпевшего, он не выдержал избиений и сказал, что готов «взять на себя все, что они скажут, только бы его не били».

По данным «Коалиции против пыток», за период с 2012 года по первое полугодие 2017 суды вынесли всего четыре обвинительных приговора в отношении тех, кто применял пытки. Хотя, по данным организации, ежегодно в прокуратуру Кыргызстана поступают сотни жалоб на применение пыток.

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