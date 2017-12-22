Джалал-Абад: Трех милиционеров приговорили к восьми годам тюрьмы за пытки

Джалал-Абадский областной суд приговорил троих милиционеров города Таш-Кумыр к восьми годам тюрьмы за пытки. По версии следствия, милиционеры пытали мужчину, чтобы он признался в преступлении.

Суд приговорил начальника и двух сотрудников отдела внутренних дел города Таш-Кумыр к восьми годам за применение пыток.

По версии следствия, милиционеры пытали мужчину, чтобы он признался в совершении преступлений.

В отношении милиционеров возбудили дело по статьям «Пытки» и «Превышение должностных полномочий» еще в 2016 году.

Однако Кара-Кульский городской суд Джалал-Абадской области 22 ноября признал сотрудников милиции виновными только в превышении должностных полномочий. Их приговорили к шести годам тюрьмы.

Обвинение не согласилось с решением суда о признании их невиновными по статье «Пытки» и обжаловало решение суда в вышестоящую инстанцию.

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