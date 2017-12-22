Парламент окончательно одобрил ужесточение наказания за аварии с летальным исходом

Депутаты парламента приняли в третьем чтении закон, ужесточающий наказание для водителей, по вине которых погибнет человек. Теперь водителю может грозить тюремное заключение до семи лет.

Согласно новой редакции закона, если при аварии потерпевший погибнет, то виновнику грозит от пяти до семи лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на три года. Сейчас за это виновнику аварии грозит от трех до пяти лет тюрьмы с лишением права вождения на срок до трех лет.

Если здоровью человека нанесен менее тяжкий вред, то водитель должен выплатить компенсацию потерпевшему в тройном размере и лишиться водительских прав на три года. Кроме того, ему может грозить тюремное заключение на три года. Сейчас за такое нарушение штраф составлял до 10 тысяч сомов, а виновника могли привлечь к исправительным работам или посадить на три года.

За гибель нескольких человек, водителю грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с лишением прав на три года.

Если водитель в момент аварии был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то ему будет грозить от 8 до 10 лет тюремного заключения с конфискацией прав на три года. По старой редакции закона, за это нарушение могли оштрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч сомов, либо ограничить свободу на пять лет, или лишить свободы на пять лет.

В случае, если водитель скроется с места аварии, а пострадавший умрет, то ему будет грозить тюремный срок в 7 лет и лишение прав на 3 года. Сейчас виновника могут посадить на срок от трех до пяти лет.

Если пешеход или пассажир нарушат правила и из-за этого будет причинен тяжкий или менее тяжкий вред здоровью другого участника движения, то он должен будет выплатить тройной штраф. Если нарушение правил пешеходом или пассажиром станет причиной гибели человека, то ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент.

Поправки в Уголовный кодекс инициировал депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев. По его мнению, предыдущая редакция закона была неэффективной.

«Смерть потерпевшего — неосторожное убийство. Однако обвиняемый или его родственники пользуясь правом примирения, прибегают к подкупу родственников умершего человека. В большинстве случаев, родственники идут на уступки, что приводит к безнаказанности обвиняемого», — посчитал Бекешев.

Безопасность на дорогах

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий.

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. Тогда при столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

Требовали обеспечить безопасность на дорогах и премьер-министр Сапар Исаков, и депутаты парламента, и экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Власти обещают установить камеры для фиксации нарушений на дорогах Бишкека по проекту «Безопасный город» с 2011 года. Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках в пригороде Бишкека.

Сапар Исаков 20 ноября заявил, что камеры на дорогах Кыргызстана появятся весной 2018 года.

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