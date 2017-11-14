Видеокамеры и повышение штрафов — как правительство хочет обезопасить дороги

Правительство опубликовало план по обеспечению безопасности на дорогах. Для борьбы с нарушителями правил дорожного движения правительство собирается установить видеокамеры на дорогах и увеличить штрафы.
Премьер-министр Сапар Исаков расформировал Главное управление патрульной милиции (ГУПМ) для «улучшения безопасности» дорожного движения 10 ноября.
Он поручил создать новое ведомство — Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).
Правительство также разработало план по обеспечению безопасности на дорогах из более, чем 100 пунктов.
Установка видеокамер
В качестве самой первой меры для обеспечения безопасности на дорогах правительство указало установку камер для видео- и фотофиксации нарушений на дорогах в Бишкеке и Оше.
Согласно плану, камеры должны быть установлены к 30 ноября этого года, то есть за две недели. В дальнейшем правительство собирается установить их по всей стране.
За установку камер в Бишкеке и Оше отвечают мэрии городов.
После фиксации нарушения камерой, штрафы будут приходить к юридическим владельцам автомобилей, а не фактическим.
В Кыргызстане существует практика продажи автомобилей по доверенности — когда владелец через нотариуса передает права на транспортное средство покупателю, но при этом остается юридическим владельцем машины.
Чтобы избавиться от этой практики, правительство предлагает сначала максимально снизить цену за перерегистрацию автомобилей, а затем ввести штрафы за управление машины без регистрации.
Власти обещают установить камеры для фиксации нарушений на дорогах Бишкека по проекту «Безопасный город» с 2011 года.
Правительство провело два тендера на установку камер — первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго тендера власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек». Проект оценивался в 60 млн долларов.
Работа милиционеров
К февралю следующего года правительство собирается оснастить инспекторов планшетами, через которые они смогут получить доступ в центральную базу данных, где смогут узнать всю информацию о проверяемом водителе.
Кроме того, теперь записи индивидуальных видеорегистраторов милиционеров должны ежедневно просматриваться, а наказание за «незаконное вознаграждение» планируется ужесточить. Кабинет министров предлагает за это увольнять патрульных милиционеров без права восстановления на службу.
Правительство считает, что инспекторы не должны проверять у водителей документы, не имеющие отношения к безопасности дорожного движения. Например, квитанцию по уплате налога на автотранспорт и патент, если водитель занимается перевозкой пассажиров и грузов.
Ужесточение наказания за нарушение ПДД
Для повышения безопасности дорожного движения правительство предлагает увеличить штрафы, сроки лишения прав и сроки административного ареста.
Также предлагается пожизненно лишить водителя права вождения с конфискацией автомобиля, если он систематически и грубо нарушает правила.
Правительство предлагает инициировать законопроект об ужесточении ответственности за совершение ДТП в нетрезвом виде. Планируется перевести это нарушение в категорию преступлений публичного обвинения, когда дело может быть возбуждено без заявления потерпевшего.
Если человека ранее задерживали за вождение автомобиля в нетрезвом виде, то при повторном нарушении правительство предлагает привлекать его к уголовной ответственности.
Кабинет министров также считает, что нужно увеличить штраф за неиспользование ремня безопасности.
Предлагается также жестче наказывать людей, которые допустили несовершеннолетних к управлению автомобилем, вплоть до лишения их права вождения.
Помимо этого, власти хотят привлекать к ответственности пешеходов и велосипедистов за нарушение ПДД.
Правительство также предлагает штрафовать людей, которые занимаются попрошайничеством на дорогах.
Безопасность детей
Министерству образования до конца учебного поручено издать приказ о том, что на школьной форме и портфелях детей должны быть светоотражатели.
Правительство также предлагает прописать в законах, что детей до семи лет должны перевозить в специальных креслах. При перевозке детей от семи до 12 лет должно использоваться специальное удерживающее устройство. В законопроекте должна быть прописана административная ответственность за перевозку детей без спецсредств.
С 1 по 7 классы ученики должны пройти 10-часовую программу по изучению ПДД, а в старших классах эти вопросы должны быть интегрированы в учебные предметы.
Кабинет министров предлагает привлекать добровольные дружины для безопасного перехода улиц детьми вблизи школ.
Водительские права и обучение в автошколе
Власти предлагают выдавать права для водителей мотоциклов (категории «А» и «А1») и легковых автомобилей (категория «B», «B1») с 18 лет.
Сейчас для вождения мотоцикла можно получить права в 16 лет, а чтобы водить легковой автомобиль — в 17 лет.
Правительство считает, что нужно пересмотреть программу обучения в автошколах — сократить теорию и увеличить время практических занятий.
Автошколы должны будут включать расходы на практические занятия в стоимость обучения.
По плану правительства, если более 60% выпускников автошколы совершают ДТП в первые три года вождения, лицензия учебного заведения аннулируется и более не возобновляется.
Правительство также предлагает вести онлайн-трансляции сдачи теоретического экзамена, а затем размещать результаты на сайте Госрегистрационной службы.
К концу марта 2018 года правительство собирается разработать водительское удостоверение с чипом, где будет информация о совершенных нарушениях, авариях и штрафах. Водители смогут с его помощью оплачивать штрафы.
Кроме того, правительство предлагает устанавливать на заднем стекле автомобиля знак «Начинающий водитель», для тех людей, чей стаж вождения составляет менее двух лет.
Дорожная инфраструктура
Правительство предлагает внести законопроект о снижении скорости движения в населенных пунктах с 60 км/ч до 50 км/ч, а в районах школ с 40 км/ч до 30 км/ч.
Кабинет министров поручил продолжать устанавливать «лежачие полицейские» на улицах и дорогах, расположенных вблизи школ и детских садов.
В крупных городах, по плану правительства, должны строиться надземные (подземные) пешеходные переходы в местах повышенной интенсивности движения.
До конца декабря этого года планируется установить шумовые полосы в местах, где постоянно происходят аварии, чтобы водители не засыпали.
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