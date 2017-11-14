Видеокамеры и повышение штрафов — как правительство хочет обезопасить дороги

Правительство также предлагает прописать в законах, что детей до семи лет должны перевозить в специальных креслах. При перевозке детей от семи до 12 лет должно использоваться специальное удерживающее устройство. В законопроекте должна быть прописана административная ответственность за перевозку детей без спецсредств.