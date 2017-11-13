Камеры на дорогах. Штрафовать будут тех, на кого оформлена машина

Правительство собирается фиксировать нарушения ПДД через установленные на дорогах камеры. По словам начальника ГУПМ, штрафовать будут не фактических владельцев машин, а тех, на кого оформлено авто.

Правительство составило список мер для обеспечения безопасности дорожного движения — в одном из пунктов указана установка камер для фиксации правонарушений.

Начальник Главного управления патрульной милиции Каныбек Джумашалиев сказал журналисту Kloop.kg, что штрафы будут приходить юридическим владельцам автомобилей, а не фактическим.

«Штрафы будут идти к человеку, на которого зарегистрирована машина. Хозяин будет сам находить владельца машины, чтобы он оплатил штраф. Постепенно люди будут переоформлять машины», — сказал он.

В Кыргызстане существует практика продажи автомобилей по доверенности — когда владелец через нотариуса передает права на транспортное средство покупателю, но при этом остается юридическим владельцем машины.

Практика продажи по доверенности объясняется дешевизной и быстротой процедуры в то время, как полное переоформление стоит дороже и проходит гораздо медленнее, от нескольких часов до нескольких дней.

Джумашалиев признает трудности, которые могут возникнуть при оплате штрафов, но, по его словам, юридические владельцы машин должны будут сами искать фактических владельцев, которым продали автомобиль.

«Это приведет к некоторым трудностям. Сейчас, например, у машины может быть пятый хозяин по доверенности, но зарегистрирована она на другого человека», — говорит начальник ГУПМ.

«Продаете авто — переоформляйте»

Согласно плану правительства, сперва будет снижена стоимость переоформления автомобиля, а затем появятся штрафы за управление автомобиля без регистрации.

Дорожный активист Айбек Баратов считает, что давно нужно было вводить фиксацию нарушений с помощью камер. По его словам, это приведет к тому, что будут страдать юридические владельцы авто, а фактические владельцы будут избегать этого наказания.

«Владелец должен отдавать себе отчет в том, что если он продает машину, если на ней произойдет ДТП и кого-то собьют, то он будет крайним. Если вы продаете автомобиль, то переоформляйте. Не нужно вестись на уговоры, когда говорят, что нет денег на переоформление. Нет денег на переоформление — не покупай машину», — считает он.

Баратов считает, что власти должны провести информационную кампанию, чтобы владельцы автомобилей успели переоформить транспортные средства.

«Власти должны информировать граждан, говоря, что сейчас начнут всех штрафовать. Если вы не хотите, чтобы на вас пришли штрафы, то переоформляйте свои машины, находите, кому вы их продали», — говорит он.

«Безопасный город»

Установка камер, согласно плану, должна завершиться 30 ноября, то есть почти за три недели с момента составления документа.

Однако Джумашалиев говорит, что точная дата установки камер неизвестна — по его словам, этим должны заниматься мэрии Бишкека и Оша, самых крупных городов Кыргызстана, с которых начнется видеофиксация нарушений ПДД.

«Камеры не будет устанавливать милиция. У нас есть центр мониторинга, который уже полностью готов. В рамках программы “Таза Коом” сейчас будут устанавливаться камеры мэрией. Их соединят с нашим мониторинговым центром», — говорит он.

Начальник ГУОБДД говорит, что камеры будут фиксировать все виды нарушений, включая превышение скорости, пересечение двойной сплошной и непристегнутый ремень безопасности.

Власти обещают установить камеры для фиксации нарушений на дорогах Бишкека по проекту «Безопасный город» с 2011 года. Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках в пригороде Бишкека.

Правительство провело два тендера — первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго тендера власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек». Проект оценивался в 60 млн долларов.

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Фото иллюстративное, «Спутник».