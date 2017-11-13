Ошская область: Сотрудники соцфонда «незаконно» выдали пособия на 1 млн сомов

Генпрокуратура возбудила дела на сотрудников соцфонда Ноокатского района Ошской области, которые в течение года «незаконно» выдавали соцпособия 195 гражданам. Государству причинен ущерб на сумму в более 1 млн сомов.
Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что сотрудники Управления социального развития и органов местного самоуправления внесли «ложные» сведения в протокол и в течение одного года «незаконно» выдавали пособия 195 гражданам.
«Пособия назначались несмотря на то, что у этих лиц имеются источники доходов, а также оформленные на их имена недвижимое и движимое имущество», — сообщает Генпрокуратура.
Государству причинен ущерб на сумму 1 млн 94 тысяч сомов.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями», «Служебный подлог» и «Мошенничество».
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