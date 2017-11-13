Дискриминация стала частью повседневной жизни многих людей. Она может быть как явной, так и скрытой, спрятанной за формальностями или незнанием законов. Коалиция за равенство и Kloop.kg предлагают вам изучить разные жизненные ситуации, чтобы понять, насколько вы разбираетесь в дискриминации.
Тест составлен в партнерстве с Коалицией за равенство, которая борется с дискриминацией и продвигает соблюдение прав человека.
Ради «общего блага» депутат парламента предлагает разделить все профессии на мужские и женские — то есть, девушки не смогут учиться на пилота, сварщика, пожарного или строителя, потому что это «слишком опасно». Здесь есть дискриминация?