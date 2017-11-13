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[{"title":"\u041f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0435, \u0432\u0430\u0441 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u0448\u044c","points":"5"},{"title":"\u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e, \u043d\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434 \u0447\u0435\u043c \u043f\u043e\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c","points":"0"},{"title":"\u0412\u0430\u043c \u0435\u0449\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0443\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043e \u0434\u0438\u0441\u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u0438","points":"2"}] Да, мужчины и женщины должны сами выбирать, что для них опасно, а что нет.