Кыргызский поселок Бургонду находится в Баткенской области вблизи границы с Узбекистаном — в начале 2000-х здесь жили в основном граждане соседней страны. Власти стараются переселить в село как можно больше кыргызстанцев и обещают построить здесь все необходимое, включая больницу и школу. Пока же дети местных жителей учатся в небольшом временном школьном здании.

Поселок Бургонду раньше назывался Дюкер, он расположен вблизи кыргызско-узбекской границы. Граждане Кыргызстана стали приезжать сюда в начале 2000-х годов, после того, как власти провели сюда воду. До этого тут жило около десяти семей кыргызстанцев. Сейчас их в шесть раз больше.

Раньше здесь временно жили и занимались земледелием граждане Узбекистана — граница между двумя странами тогда еще не была делимитирована, процесс определения границ начал подходить к финальной стадии только в 2017 году.

Фото: Элмурат Асан / Kloop.kg

Чтобы заселить этот приграничный район кыргызстанцами, областные власти разработали генплан по его заселению — на айыльный округ выделили земли для 4000 новостроек и обещают улучшить инфраструктуру — построить дороги, ипподром, многоэтажные дома, больницы и школы.

Пока же в Бургонду, которое пока даже не имеет официального статуса села, живет только 60 семей. Их дети ходят в небольшую временную школу, построенную четыре года назад — до этого дети учились здесь в старом строительном вагоне. Его установили, чтобы немногочисленным местным школьникам не нужно было ходить учиться в соседнее село в 10 километрах.

С тех пор количество учеников здесь выросло с 28 до 54 — в 2014 году сами местные жители методом ашара построили здесь небольшое здание, которое заменило школьникам учебный вагон, где они учились около пяти лет.

Так выглядела школа в Бургонду в 2013 году. Так школа выглядит сейчас.

Несмотря на то, что в здании всего четыре классные комнаты, для Бургонду даже оно пока слишком большое — дети учатся только в двух кабинетах, а два других пустуют. Количество учителей здесь равно количеству комнат — их только четверо.

Из-за небольшого количества учеников, порядок преподавания выглядит непривычно: ученики 5-8 классов, которых здесь всего 18 человек, учатся все вместе в первую смену. Во вторую смену приходят учиться младшеклассники: первый класс вместе с третьим, а второй — вместе с четвертым.

Айзат учится в этой школе с первого класса — сейчас девочка ходит уже в восьмой.

«Хотелось бы учиться в другой школе — хочу научиться там тому, чему здесь не научат», — говорит она и добавляет, что собирается продолжить обучение в городе Айдаркен Баткенской области. В будущем Айзат хочет стать дизайнером.

Бегимай учится вместе с Айзат в одном классе, но девочек нельзя назвать одноклассницами — Бегимай пока ходит в седьмой класс. В школу Бургонду она перевелась во втором классе из соседнего села, поэтому ей есть, с чем сравнивать. Она говорит, что обе школы примерно одинаковые — в Бургонду ученикам преподают те же уроки, что и в других школах.

«В будущем я хочу стать учительницей — вернуться в наше село и давать образование школьникам», — делится она своими планами на будущее.

Так выглядит школьный стадион. Фото: Элмурат Асан / Kloop.kg

Четверо детей Абдумажита Исаева учились в этой школе. После восьмого класса они уехали к родственникам в соседнее село, чтобы продолжить учебу. Сейчас в бургондинскую школу ходит его младший сын.

«Сын учится в шестом классе. Хочу, чтобы в следующем году он пошел учиться в кыргызско-турецком лицее — учится он хорошо. Когда построили эту школу, радовался не только сын, но и мы тоже», — говорит он. По словам Абдумажита, он и его дети довольны уровнем преподавания в этой школе.

Фото: Элмурат Асан / Kloop.kg

По словам Марии Исаевой, завуча школы, учебников школьникам хватает.

«За четыре года у нас многое изменилось в лучшую сторону. Школьники обеспечены учебниками на 100 процентов. Мы возим своих учеников в другие школы для участия в разных конкурсах и возвращаемся с успехами», — говорит она.

В Бургонду школьников учат только до восьмого класса — после этого они или уходят в школы соседних сел, или поступают в профессиональные лицеи и колледжи.

«Родители приходят к нам, чтобы поблагодарить — наши дети хорошо осваивают учебные материалы», — делится Исаева.

Она рассказывает о собственном учебном методе, который она выработала за восемь лет работы в школе Бургонду: «Один день акцентируемся на учениках пятых классов, а на следующий день — на других. Школьники сами тоже просят: “Сегодня начните с нас”».

Уборка в школьном дворе – он обозначен камнями. Фото: Элмурат Асан / Kloop.kg

Глава айыл окмоту Алчыбай Торалиев надеется, что в 2018 году начнутся работы по улучшению инфраструктуры села — он напоминает, что эти земли стали осваиваться недавно, и все условия для жителей создаются постепенно.

«Согласно генплану, здесь должны появиться детсад, школа, рынок, многоэтажные дома, парки и ипподром. Но сейчас мы готовимся выделить людям землю — по 20 соток на семью. Это в программе правительства отмечено, как задача номер один. Даст бог, эта земля превратится в город. Бургонду — пока даже не село, но все же нужно создать жителям условия, среди которых и образование для детей», — говорит он.