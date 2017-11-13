Ош: Возбуждено уголовное дело на бывшего судью за «неправомерное» решение

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело на бывшего судью Ошского горсуда за «неправосудное» решение об отчуждении муниципальной собственности.

По версии следствия, в апреле 2013 года ошанин получил от мэрии города участок в 148 кв.м во временное пользование. Однако после чего «самовольно» расширил территорию до 515 кв. м и построил на участке кафе.

«Заведомо зная об отсутствии его прав в качестве собственника, он обратился с исковым заявлением в суд о признании за ним права частной собственности», — сообщила Генпрокуратура.

Генпрокуратура выяснила, что судья Ошского горсуда «неправомерно» удовлетворил это исковое заявление и признал жителя Оша владельцем «самовольно» расширенного участка.

Позже ошанин продал этот участок за 3 млн 640 тысяч сомов.

Ошский областной суд отменил решение горсуда о неправомерной передаче муниципальной земли в 2015 году.

Генпрокуратура обвинила бывшего судью Ошского горсуда в «неправомерном отчуждении муниципальной собственности» и возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должными полномочиями» и «Мошенничество».

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