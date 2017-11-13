Глава ФУГИ: Несколько компаний хотят купить «Мегаком»

Руководитель Фонда по управлению госимуществом (ФУГИ) Болсунбек Казаков заявил, что еще несколько компаний подали заявки на покупку «Мегакома». Ранее единственным потенциальным покупателем была российская предпринимательница Елена Нагорная.

Казаков сказал о новых потенциальных покупателях сотового оператора на заседании коллегии фонда 13 ноября.

«Я пока не могу озвучивать названия этих компаний, но позже это будет возможно», — сказал он.

Казаков добавил, что у ФУГИ нет никаких обязательств перед российской предпринимательницей Еленой Нагорной, которая ранее подала заявку о покупке мобильного оператора.

Глава ФУГИ пояснил, что с Нагорной еще не подписаны договоры, так как изучаются показатели ее платежеспособности.

По его словам, конкурс проходит на открытой основе и любой желающий может подать заявку на приобретение компании.

«Мы никого не ограничиваем. На сегодняшний день ФУГИ ждет и других покупателей, если таковые есть. Мы будем проводить продажу “Мегакома” предельно открыто», — сказал он.

Ранее Казаков сказал, что сделка с Нагорной может быть заключена до конца этого года.

Кто такая Елена Нагорная

Елена Нагорная — российская предпринимательница, которая подала заявку на приобретение сотового оператора «Мегаком» за 13,5 млрд сомов. Она также обязалась взять на себя все судебные иски компании.

На ее личном сайте сообщается, что Нагорная основала в России Ассоциацию производителей и поставщиков качественных и безопасных продуктов питания.

В 2014 году она основала некоммерческое партнёрство содействия для сотрудничества российских и африканских организаций «Торговый Альянс стран Африки».

Кроме того, Нагорная входит в состав экспертного совета при Комитете Госдумы по промышленности в России.

Общественный деятель Эдиль Байсалов заявил, что денег у российского бизнесмена Нагорной нет и сделка с ней — это очередная «афера и грабеж».

Такое заключение он сделал после исследования деятельности компаний, которые зарегистрированы на Нагорную.

Судебные иски «Мегакома»

Российская компания Penwell в августе 2017 года потребовала от правительства Кыргызстана 200 млн долларов за незаконный захват «Мегакома».

Представители компании утверждают, что в 2006 году «Мегаком» был создан на их средства, а в 2008 году после рейдерского захвата оператора Максимом Бакиевым, Penwell потеряла свою долю в компании.

Глава ФУГИ Болсунбек Казаков заявил, что у компании Penwell нет никаких юридических доказательств для обращения в международные суды.

«Мегаком» — один из трех крупных операторов сотовой связи в Кыргызстане. Он обслуживает свыше трех миллионов абонентов и охватывает почти всю территорию страны.

Компанию не могут продать с 2016 года. Изначально цена на покупку сотового оператора составляла 19 млрд сомов.

Однако после того, как власти трижды не смогли продать компанию, ее стоимость снизили до 13,5 млрд сомов.

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