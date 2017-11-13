Иссык-Куль: Машина врезалась в дерево, погибли три человека

В Иссык-Кульской области «БМВ» вылетел с дороги и врезался в дерево. Жертвами аварии стали три человека.

По информации пресс-службы МЧС Кыргызстана, авария произошла в 7 часов утра 13 ноября на трассе Балычкы – Ананьево – Каракол.

Водитель «БМВ» не справился с управлением, машина съехала с трассы и врезалась в дерево.

Пассажиры автомобиля погибли на месте, водитель скончался по дороге в больницу.

За рулем машины был уроженец Джалал-Абадской области, его пассажиры были жителями Иссык-Кульской области.

Спасатели, которые прибыли на место, извлекли из салона тела погибших и передали их сотрудникам милиции.

Фото: Пресс-служба МЧС Кыргызстана

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